救援尝试失败，NASA 正式终止雨燕空间望远镜任务

IT之家 10 月 27 日消息，美国国家航空航天局（NASA）正式宣告雨燕（Swift）空间望远镜任务终结。此前一项大胆的私人卫星救援计划尝试挽救这台老化的航天器，但最终失败。

本次救援任务由亚利桑那州企业 Katalyst Space Technologies 牵头，该公司的 LINK 航天器原本计划在今年夏天与雨燕对接，抬升它的轨道。

这次对接尝试没能成功，雨燕将继续受大气阻力影响、缓慢坠向地球。NASA 在当地时间 10 月 23 日发布公告称，望远镜预计会在未来几周内重返地球大气层。这份公告也正式宣布，这台望远镜为期二十余年成果丰硕的观测任务就此落幕。

雨燕于 2004 年 11 月进入地球轨道，核心任务是研究伽马射线暴 —— 宇宙中能量最强的爆发事件。它原本的设计寿命只有两年，却持续对高能宇宙开展观测长达二十多年。

NASA 总部天体物理分部主任肖恩 · 多马加尔-戈德曼（Shawn Domagal-Goldman）在声明中表示：“在这段漫长的服役期里，雨燕极大推动了我们对动态宇宙的认知，它参与掀起了天体物理领域的一场变革，让整个学界意识到快速响应观测至关重要。”

NASA 原本希望让雨燕继续服役更久。2025 年 9 月，NASA 向 Katalyst Space Technologies 授予合同，委托其救援这台因为大气阻力不断降轨的观测设备。

雨燕自身没有推进器来抵消大气阻力。为此，Katalyst 研制了一台冰箱大小的 LINK 航天器：方案是和雨燕交会对接，通过三条机械臂抓住望远镜，把它推到更高轨道，让它能够继续开展科学观测。

NASA 和 Katalyst 从一开始就强调，这次任务成功率并不高。LINK 要做的事情史无前例：此前还没有私人航天器捕获并抬升一台并非为在轨服务而设计的卫星。再加上雨燕轨道衰减速度紧迫，整个项目节奏被压得很紧：Katalyst 拿到这份价值 3,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.01 亿元人民币）的救援合同仅 9 个多月后，LINK 就在 7 月 3 日发射升空。

LINK 最终没能完成这项高难度任务。发射大约三周后，它的推进系统与维持姿态的反作用轮出现故障，航天器开始异常高速旋转。故障导致它无法捕获、抬升雨燕；不过这颗私人卫星曾经抵近到距离望远镜 12 至 15 公里的位置，并拍下了雨燕的照片。

9 月 25 日 LINK 再入大气层当天，多马加尔-戈德曼就曾评价：“从一开始，这就是一次高风险、高回报的任务。”

“虽然我们对雨燕任务落幕感到惋惜，但我们明白，无论救援成败，这次抬升试验都具备价值：它推进了美国在轨服务技术，逼着我们适应前所未有的任务周期，也测试了延长低轨卫星寿命的运营方式。”

雨燕在 2018 年正式更名为尼尔 · 格雷斯 · 雨燕天文台（Neil Gehrels Swift Observatory），以此纪念项目首任首席研究员（其于 2017 年离世）。根据 NASA 周五的更新，它在 10 月 20 日采集到了最后一组科学观测数据。

在漫长而辉煌的服役生涯中，这台空间望远镜观测到超过 2000 次伽马射线暴，同时也记录了 1400 多颗超新星爆发；它还观测小行星、彗星、黑洞，并完成了一次 X 射线全天巡天。NASA 介绍，依托该任务的数据，至今已经产出大约 7000 篇学术论文，这个数字在未来还会持续增长。

多马加尔-戈德曼在 10 月 23 日的声明里说：“雨燕留给我们一套极其珍贵的多波段观测档案，这份资料在未来数十年里，还会持续催生新的科学发现。”