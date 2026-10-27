Counterpoint：苹果 iPhone 18 Pro 系列上市三周全球销量同比增长 3.1%，主要由中国市场拉动

IT之家 10 月 27 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 的《智能手机周度销量追踪报告》显示，苹果 iPhone 18 Pro 系列 9 月上市三周，全球销量较去年同期的 iPhone 17 Pro 系列增长 3.1%。

从各地区表现来看，增长主要由中国市场拉动。iPhone 18 Pro 系列在中国的销量同比大涨 29%，得益于上市初期供货比去年充足，以及中国安卓手机厂商的竞品旗舰机型涨价。如果没有中国市场的贡献，全球销量增幅将远低于 3.1%。

美国和日本市场则出现同比下滑，主要受到新机涨价的影响。美国消费者普遍认为，新机在功能和设计方面相比上一代没有明显提升；日本则因汇率变化放大了价格涨幅，导致需求减少。

IT之家从报告中获悉，iPhone 18 Pro Max 占整个 Pro 系列销量的 56%，略低于去年的 57%。除了新机价格上涨，印度、东南亚等新兴市场的销量增长更多来自 Pro 机型，也是 Pro Max 销量占比下降的原因。

Counterpoint Research 副总监林秀晶指出：“中国市场的强劲表现能否持续，还是因为消费者提前集中购机，未来几周就会更加清楚。美国和日本市场的销量能否回升，以及第 34 周上市的 iPhone Duo 究竟会带来新的购买需求，还是分流 Pro Max 的销量，是短期内最值得关注的两个因素。”

研究总监塔伦 · 帕塔克指出：“iPhone 18 Pro 系列在不同市场的反响有好有坏。我们每周都在追踪销量，观察上市初期的销售高峰过去后，需求还能保持多久。这将影响年末购物季的销售表现。去年 iPhone 17 系列卖得非常好，但存储成本上涨带来的涨价压力，以及宏观经济的不确定性，都在影响消费者换机。整体来看，换机周期越来越长。不过，即使销量增幅只有个位数，对苹果仍然有利：更多消费者换购 Pro 系列，有助于改善营收结构。此外，iPhone Duo 的预订表现也很强劲，当前供不应求。”