首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙手机

华为 MatePad Pro 13.2 等平板超级车载屏功能“回归”，支持与鸿蒙智行车辆座舱智能联动

2026/10/27 21:10:15 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：

IT之家 10 月 27 日消息，在 2023 年 4 月的 nova 11 系列及全场景新品发布会上，问界推出了 M5 智驾版车型，首发华为 ADS 2.0 智能辅助驾驶系统，满油满电续航 1425km。

随着该车一起发布的还有 HUAWEI MagLink 魔吸车载接口，HarmonyOS 4.X 系统的平板（如 MatePad Pro 13.2 英寸等）在使用相关磁吸配件后，可通过座椅靠背后的接口与车辆进行连接，并支持与鸿蒙座舱智能联动，如控制平板观看内容、前后排组队游戏、双屏接入会议等

news

▲ 图源：问界官网 | HUAWEI MagLink 魔吸车载接口宣传图

该功能在 HarmonyOS NEXT 短暂下线，后随 5.1.0.128 版本更新回归。但当时系统设置等无法找到相关功能入口，仅可以通过超级终端发现并连接车机。IT之家实测，在最新的 HarmonyOS 7 上，座舱平板超级联动功能已更名“超级车载屏”，并可以在平板“设置-多设备协同”中找到入口。

相关页面描述显示，“超级车载屏”功能支持共享车机网络且授权车机管控平板，可与座舱同看视频、调节座舱舒适度等（此功能需要双方设备开启 WLAN 和蓝牙）。

在实际使用过程中，“超级车载屏”已支持同看、投音、后排空调控制、后排座椅（加热 / 通风 / 按摩）调节、遮阳帘开关等功能（与不同车型联动，对应的功能也会有所差异，主驾、副驾座椅相关功能无法通过“超级车载屏”进行设置、调节）。

▲ 超级车载屏

▲ 同看功能（支持车机中控屏与后排平板观看同一内容）

▲ 后排空调调节

▲ 后排座椅加热调节

▲ 后排座椅通风调节

▲ 后排座椅按摩调节

支持座舱平板联动的车型如下：

车型系列

车辆型号

最低系统版本

问界系列

问界 M9 2026 款

HarmonyOS 4.3

问界 M6

HarmonyOS 4.3

问界 M7 2026 款

HarmonyOS 4.3

问界 M8

HarmonyOS 4.3

问界 M9 2025 款

HarmonyOS 4.3

问界新 M5 Ultra

HarmonyOS 4.3

问界新 M7 Ultra

HarmonyOS 3.0

问界新 M5

HarmonyOS 3.0

问界新 M5 纯电版

HarmonyOS 3.0

问界 M9

HarmonyOS 4.0

问界 M7 2024 款

HarmonyOS 3.0

问界 M5 2023 款

HarmonyOS 3.0.0.170

智界系列

智界 R7 2027 款

HarmonyOS 4.3

智界 RX

HarmonyOS 4.3

智界 R7 2026 款

HarmonyOS 4.3

智界 S7 2026 款

HarmonyOS 4.3

智界 R7

HarmonyOS 4.0

智界 S7

HarmonyOS 4.0

享界系列

享界 S9 2026 款

HarmonyOS 4.3

享界 S9T

HarmonyOS 4.3

享界 S9 增程版

HarmonyOS 4.3

享界 S9 纯电版

HarmonyOS 4.0

尊界系列

尊界 S800 典藏大观

HarmonyOS 4.3

尊界 S800

HarmonyOS 4.3

尚界系列

尚界 Z7

HarmonyOS 4.3

尚界 Z7T

HarmonyOS 4.3

尚界 H5

HarmonyOS 4.3

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：鸿蒙座舱华为 MatePad Pro 13.2MatePad Pro 13.2超级车载屏

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知