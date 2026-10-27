华为 MatePad Pro 13.2 等平板超级车载屏功能“回归”，支持与鸿蒙智行车辆座舱智能联动

IT之家 10 月 27 日消息，在 2023 年 4 月的 nova 11 系列及全场景新品发布会上，问界推出了 M5 智驾版车型，首发华为 ADS 2.0 智能辅助驾驶系统，满油满电续航 1425km。
随着该车一起发布的还有 HUAWEI MagLink 魔吸车载接口，HarmonyOS 4.X 系统的平板（如 MatePad Pro 13.2 英寸等）在使用相关磁吸配件后，可通过座椅靠背后的接口与车辆进行连接，并支持与鸿蒙座舱智能联动，如控制平板观看内容、前后排组队游戏、双屏接入会议等。
该功能在 HarmonyOS NEXT 短暂下线，后随 5.1.0.128 版本更新回归。但当时系统设置等无法找到相关功能入口，仅可以通过超级终端发现并连接车机。IT之家实测，在最新的 HarmonyOS 7 上，座舱平板超级联动功能已更名“超级车载屏”，并可以在平板“设置-多设备协同”中找到入口。
相关页面描述显示，“超级车载屏”功能支持共享车机网络且授权车机管控平板，可与座舱同看视频、调节座舱舒适度等（此功能需要双方设备开启 WLAN 和蓝牙）。
在实际使用过程中，“超级车载屏”已支持同看、投音、后排空调控制、后排座椅（加热 / 通风 / 按摩）调节、遮阳帘开关等功能（与不同车型联动，对应的功能也会有所差异，主驾、副驾座椅相关功能无法通过“超级车载屏”进行设置、调节）。
支持座舱平板联动的车型如下：
车型系列
车辆型号
最低系统版本
|问界系列
问界 M9 2026 款
HarmonyOS 4.3
问界 M6
HarmonyOS 4.3
问界 M7 2026 款
HarmonyOS 4.3
问界 M8
HarmonyOS 4.3
问界 M9 2025 款
HarmonyOS 4.3
问界新 M5 Ultra
HarmonyOS 4.3
问界新 M7 Ultra
HarmonyOS 3.0
问界新 M5
HarmonyOS 3.0
问界新 M5 纯电版
HarmonyOS 3.0
问界 M9
HarmonyOS 4.0
问界 M7 2024 款
HarmonyOS 3.0
问界 M5 2023 款
HarmonyOS 3.0.0.170
|智界系列
智界 R7 2027 款
HarmonyOS 4.3
智界 RX
HarmonyOS 4.3
智界 R7 2026 款
HarmonyOS 4.3
智界 S7 2026 款
HarmonyOS 4.3
智界 R7
HarmonyOS 4.0
智界 S7
HarmonyOS 4.0
|享界系列
享界 S9 2026 款
HarmonyOS 4.3
享界 S9T
HarmonyOS 4.3
享界 S9 增程版
HarmonyOS 4.3
享界 S9 纯电版
HarmonyOS 4.0
|尊界系列
尊界 S800 典藏大观
HarmonyOS 4.3
尊界 S800
HarmonyOS 4.3
|尚界系列
尚界 Z7
HarmonyOS 4.3
尚界 Z7T
HarmonyOS 4.3
尚界 H5
HarmonyOS 4.3
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