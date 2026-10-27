宁德时代：全固态电池 2027 年有望实现小批量生产

IT之家 10 月 27 日消息，宁德时代今日在投资者互动平台表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027 年有望实现小批量生产。

另外，近年来公司根据市场需求加快产能建设进度，随着今年产能的陆续投产，产能紧张程度有所缓解。但市场需求也在持续增长，整体而言，接下来产能利用率仍将处于较高水平，保持较健康的状态。

IT之家注意到，在今年 6 月举行的 2026 大连夏季达沃斯论坛上，宁德时代董事长曾毓群在“无电力，不智能”论坛表示，固态电池的技术路线，如果是 level1-9 的话，现在只到了 level4，level9 是“可以量产”。曾毓群认为，除了技术路线外，还有产品路线，就是供应是否充足，产品做出来的可靠性、安全性能否达到需求，第三方面是商品路线，做出来的东西市场接受度能有多少，能否卖得很多。

今年 9 月，工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》发布。

《规划》提出，目标是到 2030 年，我国新型电池产业规模实现稳步增长；全链条创新能力持续增强，先进材料取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到 15000 次，头部企业产品缺陷率达到 PPB（十亿分率）级别。