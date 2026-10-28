Visa 2026 财年年报归母净利润 235.04 亿美元，同比增长 17%

IT之家 10 月 28 日消息，Visa今日发布 2026 财年（2025 年 10 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）年报及第四财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

AI 解读

本次财报核心指标整体超出市场一致预期，净营收、GAAP 净利润与非 GAAP 盈利表现均好于分析师预期，延续连续八个季度超预期的强劲表现。

公司主营业务与整体业绩亮点

Visa 是全球数字支付领域龙头企业，为消费者、商户、金融机构及政府机构提供覆盖 200 多个国家和地区的交易清算网络，核心收入来自服务费、数据处理费、跨境交易费等板块。

2026 财年第四财季： 净营收达 121.39 亿美元（现汇率约合 811.34 亿元人民币），同比增长 13%；GAAP 净利润 60.02 亿美元（现汇率约合 401.16 亿元人民币），同比增长 18% 。非 GAAP 净利润为 65.52 亿美元（现汇率约合 437.92 亿元人民币），同比增长 13%。

2026 全财年： 净营收达 459.03 亿美元（现汇率约合 3068.04 亿元人民币），同比增长 15%，为疫情后 15 年以来最强增速；GAAP 净利润 235.04 亿美元（现汇率约合 1570.95 亿元人民币），同比增长 17% 。非 GAAP 净利润为 253.14 亿美元（现汇率约合 1691.92 亿元人民币），同比增长 12%。

经营层面：2026 财年第四财季支付额、跨境交易额、处理交易笔数均保持强劲增长，恒定美元口径下分别同比提升 9%、14%、10%；全年对应指标同比分别提升 9%、13%、9%。

未来展望与战略动作

公司于 2026 年 8 月签署最终协议，以现金 24 亿美元（现汇率约合 160.41 亿元人民币） 收购行为式多信号反欺诈服务商 BioCatch，交易预计于 2027 财年第二财季完成，进一步强化支付安全与风控能力。

股东回报方面，2026 财年第四财季回购与分红合计 52 亿美元（现汇率约合 347.56 亿元人民币），全年合计 256 亿美元（现汇率约合 1711.04 亿元人民币）；董事会宣布将季度现金股息上调 16% 至每股 0.78 美元（现汇率约合 5.21 元人民币）。

估值与投资价值

当前公司处于全球支付网络的寡头垄断地位，业务增长韧性强、现金流稳定，叠加持续的股东回购与分红政策，具备长期防御性配置价值。本次业绩在收入端实现近 15 年最强增长，同时跨境业务、交易笔数等核心驱动指标保持双位数增长，印证了全球消费支付需求的韧性；后续需重点关注诉讼计提、运营成本上行对利润率的潜在影响。