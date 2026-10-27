中微半导体 2026 年前三季度归母净利润 1.62 亿元，营收 10.99 亿元同比增长 42.23%

IT之家 10 月 27 日消息，中微半导体今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

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前三季度累计（1-9 月）业绩概览

中微半导体是国内领先的智能控制方案提供商，专注以 MCU 为核心的芯片研发、设计与销售，产品覆盖消费电子、智能家电、工业控制、汽车电子等领域。

2026 年前三季度营业收入达 10.99 亿元，同比增长 42.23%，主要受产品出货量增加和价格上涨驱动；归属于上市公司股东的净利润为 1.62 亿元，同比增长 6.34%；扣非归母净利润达 2.37 亿元，同比大幅增长 124.36%，盈利质量显著提升。

前三季度累计毛利率约 39.12%，较去年同期提升 5.50 个百分点，研发投入合计 1.15 亿元，研发投入占营业收入比例 10.47%。报告期内公司总资产达 38.18 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 32.18 亿元，整体资产负债率约 15.79%，财务结构稳健。