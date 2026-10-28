Opera 推出 WebAI 网页标准，支持浏览器本地部署 AI 模型

IT之家 10 月 28 日消息，浏览器厂商 Opera 推出了一项名为 WebAI 的新 Web 标准，允许用户直接在浏览器中运行 AI 模型，无需依赖云端服务。

Opera 表示，WebAI 旨在兼容多种 AI 模型。该公司以谷歌（Google）的 Gemma 为例。这是一款由谷歌推出的开放权重模型，首次发布于两年前。Opera 还表示，在 Mac 电脑上，WebAI 支持调用苹果的端侧基础模型。

Opera 强调，WebAI 并不绑定任何特定模型，而是面向多种开放权重 AI 系统打造。该项目源于 Opera 此前将本地运行的大语言模型引入浏览器的相关工作。

目前，Opera 已在旗下主力浏览器 Opera One 中以早期预览版的形式推出这项 AI 功能。该公司表示，面向游戏玩家和直播用户的浏览器 Opera GX，以及能够利用 AI 智能体执行任务的浏览器 Opera Neon，也将在不久后获得相同功能。用户需要主动选择启用 WebAI，才能使用相关功能。

开放权重模型能为用户带来诸多好处。首先，这类模型通常可以免费下载和使用。其次，其底层模型权重会公开，开发者因此拥有更大的自由度，可以根据自身需求对模型进行定制。不过，与完全开源的软件不同，开放权重模型仍可能受到一定的使用和修改限制。

Opera 表示，隐私保护也是 WebAI 的一项重要优势。用户可以使用 AI 功能，而不必将个人信息发送到企业服务器，也无需付费订阅云端 AI 服务。

Opera 在公告中表示：“开发者可以在无需部署 AI 基础设施、也不必为每次请求付费的情况下，为产品添加 AI 功能。用户不需要购买 AI 订阅服务，本地 AI 处理的信息会保留在用户自己的设备上，用户也能继续掌控电脑上的 AI。”

Opera 还表示，借助 WebAI，用户可以直接在浏览器中生成文本、对内容进行分类，并理解不同信息之间的关联。

IT之家注意到，随着 AI 助手的能力不断增强、能够访问的个人信息越来越多，隐私问题也日益受到关注。用户在使用 AI 聊天机器人时，往往会提供大量个人信息，有时却并不清楚这些数据会如何存储和使用。

本地运行的 AI 模型提供了另一种选择，因为所有处理工作都在用户自己的设备上完成，而不是交由企业的云服务器处理。这并不意味着所有隐私风险都能得到消除，但确实能让用户拥有更多控制权。因此，Opera 多年来一直将数字隐私保护作为其产品的主要卖点之一。

不过，本地运行 AI 模型也存在一定的取舍。由于模型需要直接使用用户电脑的计算资源，可能会增加硬件负载，进而影响设备运行性能。Opera 提醒，WebAI 的实际表现将取决于用户设备的硬件配置。