柳叶刀倒计时报告：气候变化对人类健康的危害正加速攀升

IT之家 10 月 28 日消息，一份于周三发布的全球重要评估报告显示，气候变化对人类健康造成的负面影响不仅日益加剧，而且其恶化速度也比十年前更快。

据IT之家了解，这份报告是国际科学家合作项目《柳叶刀倒计时》（Lancet Countdown）发布的第十份年度报告。该项目持续追踪全球变暖与人类健康之间的关系。本次报告对比了《巴黎气候协定》签署前后的两个十年，发现多项重大健康威胁在协定签署后加速恶化，其中包括致命高温和干旱。与此同时，各国也在加大清洁能源投资，并采取措施保护民众免受气候灾害影响。

这份报告发布之际，欧洲刚刚经历了一个高温肆虐的夏季，热浪造成数万人死亡。此外，联合国将于近期在土耳其举行第 31 届气候变化大会（COP31）。

报告分析发现，2016 年至 2023 年期间，全球每年与高温相关的死亡人数比 2006 年至 2015 年期间高出近 36%。仅在 2023 年一年，高温就与全球约 71 万人死亡有关。高温暴露还在拖累全球各国的国内生产总值，其中东南亚和非洲受到的影响最为严重。

《柳叶刀倒计时》首次计算了人为气候变化导致的高温相关死亡人数。研究人员估计，2023 年高温相关死亡病例中，超过 70% 可归因于全球变暖；2016 年至 2023 年期间，这一数字累计接近 300 万人。

除了高温，水资源相关风险也在不断上升。2025 年，全球近 52% 的陆地至少经历了一个月的极端干旱，这是有记录以来的第二高水平。

一项卫星分析发现，自 2003 年以来，全球约 80% 的陆地区域出现了长期变湿或变干的趋势。这些变化可能威胁农作物生产、饮用水供应和卫生设施的正常运行。当前的厄尔尼诺现象预计还将加剧部分地区的干旱状况，其影响可能持续到明年。

联合国气候变化框架公约执行秘书西蒙 · 斯蒂尔（Simon Stiell）在一份声明中表示：“气候危机正在对人类健康造成极其严重的破坏性影响。”他指出，相关影响涉及多个方面，从“致命热浪和洪水，到粮食安全问题、污染以及更多疾病”。

这份报告由来自数十家机构的 146 名研究人员共同编写。研究人员追踪了 54 项指标，评估气候变化对健康的影响，以及各方为应对这些影响所采取的行动。报告作者呼吁各国政府将健康因素置于气候政策和能源政策的核心位置。

报告同时指出，应对气候变化的措施正在带来健康收益。在至少 77 个自 2016 年以来化石燃料相关空气污染有所下降的国家，空气质量改善每年可避免约 32.3 万人死亡。

然而，化石燃料目前仍占全球能源供应的 80% 以上，与化石燃料相关的空气污染每年估计导致 270 万人死亡。

各国医疗卫生系统应对气候变化的准备工作也有所改善。世界卫生组织（WHO）的 194 个成员国中，目前已有 56 个国家制定了针对气候变化的卫生服务适应计划，而 2015 年这一数字仅为 14 个。

致力于减少医疗卫生行业环境影响的组织 Health Care Without Harm 首席执行官艾米丽 · 班克罗夫特（Emily Bancroft）表示，对许多国家而言，如何筹集资金落实这些计划，仍是一项重大挑战。她说：“围绕这项工作的讨论和交流越来越多，这确实令人鼓舞。但要真正实现目标，资金投入方面仍存在明显缺口。”