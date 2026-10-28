曝 PS5 版《GTA 6》下载大小达 210GB

IT之家 10 月 28 日消息，长期追踪 PlayStation Store 游戏数据的账号 PlayStation Game Size 今天（28 日）凌晨透露，PS5 版《GTA 6》的下载大小达到 210GB。

据外媒 GamesRadar 报道，PlayStation Game Size 此前曾多次较准确地披露尚未发售的 PlayStation 游戏信息。如果消息属实，《GTA 6》的体量将远超 PC 版占用 105GB 空间的《GTA 5》。相比之下，PC 版的《荒野大镖客：救赎 2》占用 150GB 空间。此外，《GTA 5》和《GTA Online》各自的存储空间占用情况也值得考虑。

需要注意的是，210GB 的数字尚未获得官方确认。游戏下载文件和安装后的占用空间不一定相同，PS5 和 Xbox Series X 版本的文件大小也可能略有差别。日后《GTA 6》推出 PC 版时，所需存储空间也存在与主机版有明显不同的可能。

以《GTA 5》和《荒野大镖客：救赎 2》为例，两款游戏在 PS5 上的基础文件大小实际上都更接近 100GB 至 110GB，实体版与数字版的下载内容也存在差异。

据IT之家此前报道，爆料人 NateTheHate 近期也透露，R 星已向媒体机构发放《GTA6》评测码，解禁时间为 11 月 18 日。

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