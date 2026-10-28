美国总统特朗普称将在相关文件中“正式禁用”AI 人工智能一词，改称为“SI 超级智能”

IT之家 10 月 28 日消息，据新华社今日报道，美国总统特朗普 27 日在社交媒体“真实社交”发文，表示将很快在“所有相关文件”及其他场合“正式禁止”使用“人工智能（AI）”一词，理由是这一表述“不准确”。不过，帖文中没有具体说明禁令将如何落实。

他在帖子中还点名批评美国《华尔街日报》，称后者仍在使用“非常糟糕和不准确”的“人工智能”称谓。

报道称，《华尔街日报》此前刊登一篇支持继续使用“人工智能”名称的文章，称特朗普要求改称“超级智能”是“大错”。眼下，美国媒体仍主要使用“人工智能”一词。

据IT之家此前报道，特朗普于当地时间 9 月 29 日正式签署行政令，下令所有行政部门和机构使用“超级智能”（Super Intelligence，简称 SI）一词代替人工智能（AI）。

特朗普在行政令中表示：美国创新者开创的非凡技术远超“人工智能”一词初次出现时的设想。当今前沿系统的能力远不止模仿或自动化人类智能的离散方面。它们不断放大人类的创造力，解锁新的创造力形式，使美国人能够实现此前在科学、医学及几乎所有其他人类领域中不可能实现的目标。随着这些能力的不断提升，它们越来越代表着不仅仅是人工智能，更是超级智能的新纪元。

行政令还称，美国联邦政府使用的术语应反映这些技术的变革能力及其为美国人民创造的无限机遇。因此，“超级智能”一词更恰当地反映了这些技术的潜力、潜力和快速发展的能力。因此，特朗普政府的政策是，在法律允许的最大范围内，行政部门应使用“超级智能”和“SI”来替代“人工智能”和“AI”，并且不会承认“人工智能”和“AI”在任何适用环境中的使用。

据路透社 10 月 7 日报道，美国司法部向内部工作人员下达指示：在绝大多数场合提及这项技术时（包括法庭相关文书当中），应当使用“超级智能”，而不再使用“人工智能”一词。