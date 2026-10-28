消息称宝马推进星闪数字钥匙方案，预计 2030 年上车

IT之家 10 月 28 日消息，今天（28 日）下午，据蓝鲸新闻援引知情人士消息称，宝马正在推进星闪数字钥匙方案，意向由意法半导体、恩智浦供应兼具蓝牙、星闪的多模芯片，用于车辆无感解锁，并计划 2030 年上车。

就在昨天的 CEIC2026 暨国际星闪联盟产业峰会上，上海机动车检测认证技术研究中心李俊成发布了星闪数字车钥匙 2.0 评测结果：星闪数字车钥匙累计出货超 160 万台、量产车型超 30 款，实测解闭锁成功率达 100%，在防乒乓误触、抗干扰、低电量等场景下表现稳定。

而在本月早些时候，宝马集团董事长聂科维就任后首次访华。根据介绍，宝马在华持续深入推进“本土化”以成就“全球化”发展，这也是集团的重要战略方向。宝马还计划，到 2030 年对华销售的汽车中，超过 95% 实现本土生产。

据IT之家了解，今年 4 月，星闪数字车钥匙首次集中亮相 2026 北京车展。国际星闪联盟当时预测，2026 年搭载星闪数字车钥匙解决方案的整车量产规模将突破 100 万台。

作为参考，星闪车钥匙通过测量信号的“相位心跳”（相位差）和“飞行时间”，能在复杂环境下绕过环境干扰，实现分米级精准定位，解决传统数字车钥匙“定位飘”的长期痛点，还能识破中继攻击；支持精准迎宾（随时感知车主到来）、无感上车（走近即解锁，拉门即启动）、自动落锁升窗特性。

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