华为畅享 100 Pro Max 手机发布：8800mAh 巨鲸电池、至高麒麟 8020 处理器，1999 元起

IT之家 10 月 28 日消息，在今天的华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会上，华为董事、终端 BG CEO 何刚正式发布了畅享 100 Pro Max 手机，至高搭载麒麟 8020 处理器、内置 8800mAh 巨鲸大电池，定价 1999 元起。

128GB 规格：1999 元；

256GB 规格：2399 元；

512GB 规格：2899 元。

据介绍，华为畅享 100 Pro Max 提供曜金黑、流沙金、蔚蓝海和雪域白四款配色，搭载麒麟 8020 处理器（512GB 版本独享麒麟 8020 处理器，256GB / 128GB 版本搭载麒麟 8020A 处理器）、预装 HarmonyOS 7 系统，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 62%。

新机官宣预装超丝滑方舟引擎，宣称应用启动速度提升 25%、页面打开流畅度提升 25%、内容加载速度提升 37%。

IT之家注意到，畅享 100 Pro Max 内置 8800mAh 巨鲸大电池，支持超级聚能泵、全域灵睿节电等技术，连续通话时长可达 49 小时。

新机还配备一块 6.84 英寸超高亮护眼屏，支持 8000nits 1% APL 峰值亮度、1000nits 20% APL 峰值亮度。另外畅享 100 Pro Max 还支持 5A 通信、双频 GPS 三频北斗、双向北斗卫星消息、Wi-Fi 7。

华为畅享 100 Pro Max 首发预装鸿蒙 HarmonyOS 7 系统，支持超空间存储技术，512GB 规格至多节省 51GB 空间、256GB 规格至多节省 22GB 空间。

新机还主打防诈能力，支持 AI 换脸检测、AI 通话防诈、亲情防诈等功能。

IT之家附华为畅享 100 Pro Max 手机核心亮点如下：