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华为畅享 100 Pro Max 手机发布：8800mAh 巨鲸电池、至高麒麟 8020 处理器，1999 元起

2026/10/28 15:04:44 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 風見暉一Autumn_Dream肖战割割 的线索投递！

IT之家 10 月 28 日消息，在今天的华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会上，华为董事、终端 BG CEO 何刚正式发布了畅享 100 Pro Max 手机，至高搭载麒麟 8020 处理器、内置 8800mAh 巨鲸大电池，定价 1999 元起

  • 128GB 规格：1999 元；

  • 256GB 规格：2399 元；

  • 512GB 规格：2899 元。

据介绍，华为畅享 100 Pro Max 提供曜金黑、流沙金、蔚蓝海和雪域白四款配色，搭载麒麟 8020 处理器（512GB 版本独享麒麟 8020 处理器，256GB / 128GB 版本搭载麒麟 8020A 处理器）、预装 HarmonyOS 7 系统，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 62%。

新机官宣预装超丝滑方舟引擎，宣称应用启动速度提升 25%、页面打开流畅度提升 25%、内容加载速度提升 37%。

IT之家注意到，畅享 100 Pro Max 内置 8800mAh 巨鲸大电池，支持超级聚能泵、全域灵睿节电等技术，连续通话时长可达 49 小时。

新机还配备一块 6.84 英寸超高亮护眼屏，支持 8000nits 1% APL 峰值亮度、1000nits 20% APL 峰值亮度。另外畅享 100 Pro Max 还支持 5A 通信、双频 GPS 三频北斗、双向北斗卫星消息、Wi-Fi 7。

华为畅享 100 Pro Max 首发预装鸿蒙 HarmonyOS 7 系统，支持超空间存储技术，512GB 规格至多节省 51GB 空间、256GB 规格至多节省 22GB 空间。

新机还主打防诈能力，支持 AI 换脸检测、AI 通话防诈、亲情防诈等功能

IT之家附华为畅享 100 Pro Max 手机核心亮点如下：

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