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微软 Win11 26H2 发布 26340.9767 预览版：增强实验性功能体验、升级网络测速

2026/10/24 13:26:41 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 软媒新友2595816Freddy123 的线索投递！

IT之家 10 月 24 日消息，微软昨日（10 月 23 日）发布公告，邀请 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的预览版更新。

IT之家援引博文介绍，本次更新适用于 Experimental 频道 3 个版本：

  • 26H2 版本更新后版本号升至 Build 26340.9767

  • 26H1 版本更新后版本号升至 Build 28120.3302

  • 未来平台版本更新后版本号升至 Build 29695.1001

在更新内容方面，以下是适用于 Windows 11 Build 26340.9767 的更新日志：

一、Windows 预览体验计划

在 Windows 预览体验计划设置页面中，新增了按“启用状态”筛选 Feature flags（功能标志）的能力，方便更清晰地查看哪些实验性功能已开启或关闭。

二、快速设置

2.1、移动设备控制

快速设置中正在逐步推出全新的“移动设备”体验，让你无需离开当前 Windows 工作流程，就能快速操作手机，例如让手机响铃。

连接受支持的 Android 手机后，可一键执行常见操作：在会议前开启“勿扰模式”、切换手机铃声模式，以及播放提示音以查找附近的手机。

这一入口位于你本来就常用来进行快速系统操作的“快速设置”中，让电脑与手机在日常使用中配合得更顺畅。

具体能力会因手机平台和设备配置而不同：初期为 Android 手机提供最完整的控制选项；iPhone 则先提供较有限、以状态查看为主的体验。

2.2、使用方法

从任务栏打开“快速设置”，找到“移动设备”。若手机已连接，会显示电池状态和可用控制项；若尚未连接，Windows 会引导你完成设置。

Screenshot of a UI showing the Mobile devices experience in Quick Settings.

在快速设置中显示移动设备的用户界面体验。

Screenshot of a UI showing Mobile devices controls in Quick Settings for managing your connected Android phone.

在快速设置中显示移动设备控件的用户界面，用于管理已连接的安卓手机。

三、内置网络测速

Windows 现在能更快、更方便地检查网络连接性能。Insider 可以直接在“快速设置”中运行网速测试并查看结果，无需跳转到浏览器。

可通过以下入口启动测试：快速设置中新增的“测速”卡片、Wi‑Fi 或蜂窝网络弹出面板，或右键点击系统托盘网络图标后选择“测试网速”。

Screenshot that shows internet speed test results in Windows.

测试运行时，快速设置会显示进度及结果，包括下载速度、上传速度和 ping 延迟，帮助你快速判断当前网络表现。

Screenshot that shows speed test in Quick Settings.

四、放大镜

在设置 > 辅助功能 > 放大镜中新增了“放大镜键盘快捷方式”开关，可选择按下 Windows 徽标键 + 加号 (+) 是否启动放大镜。

Screenshot that shows new toggle to turn the Magnifier keyboard shortcut on or off.

该快捷方式默认保持开启，因此除非你主动更改，否则行为不变。若放大镜经常意外启动，或快捷键与其他应用、键盘布局冲突，可以关闭它；你仍可从“设置”打开放大镜，也可随时重新启用快捷键。

五、Windows 中的 Microsoft 365 订阅

新增内联管理体验，让 Microsoft 365 订阅用户能更方便地在 Windows 内管理订阅。

已关闭“定期计费”的订阅者，现在可以直接在 Windows 设置中重新开启，无需前往单独网页。

Screenshot that shows to turn on recurring billing for your Microsoft 365 subscription directly in Windows.

入口位于 Windows 设置的主页、帐户页面，或“开始”菜单中的“启用定期计费”/“设置定期计费”。

六、文件管理器

改进了导航至加载较慢位置（例如网络驱动器）时的进度提示，让用户更容易看出内容正在加载中。

七、讲述人

讲述人的数学内容朗读功能新增支持以下语言：希腊语、匈牙利语、印尼语、挪威语（书面挪威语）、波兰语、俄语、瑞典语和越南语。

八、小组件

小组件选择器现在采用标准 Windows 对话框外框，标题栏支持浅色与深色模式。

同时移除了此前为图标预留的空白区域，界面更整洁。

九、任务栏修复

修复了上一次更新中，登录后 explorer.exe 无法加载的问题；该问题会导致任务栏以及其他依赖资源管理器的界面元素无法显示。

十、Windows 登录修复

修复了上一次更新导致部分 Insider 在登录屏幕上错误看到“密码错误”提示的问题，即使输入的密码实际正确也会出现该提示。

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关键词：Win11微软

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