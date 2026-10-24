微软 Win11 26H2 发布 26340.9767 预览版：增强实验性功能体验、升级网络测速

IT之家 10 月 24 日消息，微软昨日（10 月 23 日）发布公告，邀请 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的预览版更新。

IT之家援引博文介绍，本次更新适用于 Experimental 频道 3 个版本：

26H2 版本更新后版本号升至 Build 26340.9767

26H1 版本更新后版本号升至 Build 28120.3302

未来平台版本更新后版本号升至 Build 29695.1001

在更新内容方面，以下是适用于 Windows 11 Build 26340.9767 的更新日志：

一、Windows 预览体验计划

在 Windows 预览体验计划设置页面中，新增了按“启用状态”筛选 Feature flags（功能标志）的能力，方便更清晰地查看哪些实验性功能已开启或关闭。

二、快速设置

2.1、移动设备控制

快速设置中正在逐步推出全新的“移动设备”体验，让你无需离开当前 Windows 工作流程，就能快速操作手机，例如让手机响铃。

连接受支持的 Android 手机后，可一键执行常见操作：在会议前开启“勿扰模式”、切换手机铃声模式，以及播放提示音以查找附近的手机。

这一入口位于你本来就常用来进行快速系统操作的“快速设置”中，让电脑与手机在日常使用中配合得更顺畅。

具体能力会因手机平台和设备配置而不同：初期为 Android 手机提供最完整的控制选项；iPhone 则先提供较有限、以状态查看为主的体验。

2.2、使用方法

从任务栏打开“快速设置”，找到“移动设备”。若手机已连接，会显示电池状态和可用控制项；若尚未连接，Windows 会引导你完成设置。

在快速设置中显示移动设备的用户界面体验。

三、内置网络测速

Windows 现在能更快、更方便地检查网络连接性能。Insider 可以直接在“快速设置”中运行网速测试并查看结果，无需跳转到浏览器。

可通过以下入口启动测试：快速设置中新增的“测速”卡片、Wi‑Fi 或蜂窝网络弹出面板，或右键点击系统托盘网络图标后选择“测试网速”。

测试运行时，快速设置会显示进度及结果，包括下载速度、上传速度和 ping 延迟，帮助你快速判断当前网络表现。

四、放大镜

在设置 > 辅助功能 > 放大镜中新增了“放大镜键盘快捷方式”开关，可选择按下 Windows 徽标键 + 加号 (+) 是否启动放大镜。

该快捷方式默认保持开启，因此除非你主动更改，否则行为不变。若放大镜经常意外启动，或快捷键与其他应用、键盘布局冲突，可以关闭它；你仍可从“设置”打开放大镜，也可随时重新启用快捷键。

五、Windows 中的 Microsoft 365 订阅

新增内联管理体验，让 Microsoft 365 订阅用户能更方便地在 Windows 内管理订阅。

已关闭“定期计费”的订阅者，现在可以直接在 Windows 设置中重新开启，无需前往单独网页。

入口位于 Windows 设置的主页、帐户页面，或“开始”菜单中的“启用定期计费”/“设置定期计费”。

六、文件管理器

改进了导航至加载较慢位置（例如网络驱动器）时的进度提示，让用户更容易看出内容正在加载中。

七、讲述人

讲述人的数学内容朗读功能新增支持以下语言：希腊语、匈牙利语、印尼语、挪威语（书面挪威语）、波兰语、俄语、瑞典语和越南语。

八、小组件

小组件选择器现在采用标准 Windows 对话框外框，标题栏支持浅色与深色模式。

同时移除了此前为图标预留的空白区域，界面更整洁。

九、任务栏修复

修复了上一次更新中，登录后 explorer.exe 无法加载的问题；该问题会导致任务栏以及其他依赖资源管理器的界面元素无法显示。

十、Windows 登录修复

修复了上一次更新导致部分 Insider 在登录屏幕上错误看到“密码错误”提示的问题，即使输入的密码实际正确也会出现该提示。