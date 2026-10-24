微软 Win11 26H1 推送 28120.3302 预览版：开始菜单可调大小等

IT之家 10 月 24 日消息，微软昨日（10 月 23 日）发布公告，邀请 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的预览版更新。

IT之家援引博文介绍，本次更新适用于 Experimental 频道 3 个版本：

26H2 版本更新后版本号升至 Build 26340.9767

26H1 版本更新后版本号升至 Build 28120.3302

未来平台版本更新后版本号升至 Build 29695.1001

在更新内容方面，本次更新带来开始菜单个性化、桌面应用隐私权限、放大镜多显示器体验、云重建入口、文件资源管理器缩略图及 Unicode 17.0 支持等多项改进。以下是适用于 Windows 11 Build 28120.3302 的更新日志：

一、开始菜单

本次更新让“开始”菜单更个性化，并提供更多布局与显示控制选项。

新增“开始”菜单大小设置：可选择小号、大号，或继续使用默认的自动布局。路径为：设置 > 个性化 > 开始 > 开始菜单大小。

“开始”菜单及“开始”设置页中的“推荐”区块更名为“最近”。

新增隐藏个人身份信息的选项：可在设置 > 个性化 > 开始 > 在开始屏幕上隐藏您的姓名和头像中隐藏用户名与头像。

“开始”菜单设置页面重新设计，新增分区级开关，可分别显示或隐藏“已固定”、“最近”和“全部”。

二、桌面应用的摄像头、麦克风和位置权限

Windows 现在支持对单个传统桌面应用分别管理摄像头、麦克风和位置权限；此前这些权限主要通过设备级统一设置控制。

可逐个应用允许或拒绝访问摄像头、麦克风或位置。管理入口：设置 > 隐私和安全性 > 摄像头 / 麦克风 / 位置。

尚未访问过相关资源的桌面应用，在首次尝试访问时会弹出权限请求。已有的权限决定会保留：此前已授权的应用仍可访问，已被拒绝的应用仍被拒绝；无需用户重新设置，也不会重置任何设置。

现有企业策略仍按原设计生效；微软表示正在探索更多管理能力。部分依赖共享系统组件、浏览器托管体验或类似技术的应用，可能显示为与预期不同的名称。

若 Windows 无法验证发布者信息，某些桌面应用可能显示为“未签名”；建议只对认识且信任的应用授予权限。

反馈路径：使用反馈中心（Win + F），选择设置 > 隐私设置。

三、恢复（Recovery）

在设置 > 系统 > 恢复中新增了“云重建”（Cloud Rebuild）的入口，让用户更容易从设置中访问该功能。

四、文件资源管理器

“主页”页面“推荐”区块中的文件缩略图已变得更加清晰锐利，更易于辨认和阅读。

五、放大镜

新增对比度主题开关

为减少屏幕眩光，放大镜新增了对比度主题开关。它不同于颜色反转：只重新着色界面，而不会改变照片、图表和视频的原始颜色。可直接从放大镜工具栏一键开启对比度主题。默认应用深色主题；可在设置 > 辅助功能 > 放大镜中选择希望该开关使用的对比度主题。

照片、视频和图表会保持原本颜色。原有的颜色反转功能仍然保留，并非被替换；对比度主题是独立的低眩光选项。

放大镜现在支持多显示器场景下的按显示器独立缩放。此前放大一个屏幕时，单一放大视图会横跨所有显示器；现在每个显示器的边界都会被尊重，并可保留各自的缩放比例。

使用前，请将显示器设置为“扩展”而非“复制”，路径为系统 > 显示。例如，写作屏幕可保持 300% 缩放，参考资料屏幕保持 150%，放大视图不会再从一个屏幕溢出到另一个屏幕。

调整某一屏幕缩放的方式包括：将鼠标移到目标屏幕后按 Win + Plus（+）或 Win + Minus（-）；按住 Ctrl + Alt 并滚动鼠标滚轮；在辅助功能 > 放大镜中直接设置百分比；或将放大镜工具栏拖到目标屏幕并使用其屏幕控件调整。

按显示器缩放默认开启；若偏好旧版“一个缩放比例应用于所有显示器”的行为，可随时在放大镜工具栏或辅助功能 > 放大镜中关闭，之后也可重新开启。

六、视口锁定

新增“视口锁定”（Viewport Locking），可在鼠标移动到其他显示器时，让当前放大视图保持固定，避免正在阅读或操作的内容随指针移动而消失。

将需要保持显示的内容置于视野中，按 Ctrl + Win + K 即可锁定该屏幕视图。

被锁定的屏幕仍保持完全可用和可交互，可随时回看、点击或复制内容；其视图会保持固定，直到解除锁定。锁定时屏幕会显示提示，方便确认当前哪个屏幕被锁定。

将鼠标指向目标屏幕并再次按 Ctrl + Win + K，可锁定或解锁该屏幕。按 Win + Esc 可一次性解除所有锁定。若希望更换快捷键，可在辅助功能 > 放大镜中将锁定快捷键改为 Ctrl + Alt + P。

七、Unicode

本次更新为 Windows 提供了 Unicode 17.0 的文本整形支持，帮助系统正确显示和排版新编码的字符与文字系统。

Unicode 17.0 新增了 4,803 个字符。新增支持四种新编码文字系统：Beria Erfe、Sidetic、Tai Yo 和 Tolong Siki。

该改进有助于 Windows 跟进 Unicode 标准的发展，并提升对全球更多语言和书写系统的支持。

八、已知问题

微软已知悉：在部分 Copilot+ PC 上对本次版本执行全新安装后，Recall 可能缺失或无法启动。微软正在尽快修复，并将提供后续更新。