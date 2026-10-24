微软 Win11 25H2 26220.9757 预览版发布：重新设计文件管理器右键菜单

IT之家 10 月 24 日消息，微软昨日（10 月 23 日）发布博文，邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 系统的预览版更新，25H2 版本升至 Build 26220.9757；而 26H1 版本升至 28020.3292。

Windows 11 Build 26220.9757 预览版更新内容：

一、文件管理器重新设计右键菜单

微软正在文件资源管理器中逐步推出重新设计的右键菜单，目标是让菜单更快、更清爽，也更容易按照个人使用习惯进行自定义。

新设计减少了菜单顶层的杂乱内容，同时保留常用操作的便捷访问；用户还可以通过新的“设置”体验，更灵活地控制右键菜单中显示哪些内容。

微软表示，会继续根据 Windows Insider 用户的反馈优化该体验，希望让右键操作更灵敏、更可预测、也更个性化。系统还新增了一条首次使用时的教学提示，帮助用户了解右键菜单的自定义选项。IT之家附上相关截图如下：

二、设置

“设置”应用的主页获得了性能优化；微软称，在部分使用场景下，这一改动应能缩短页面加载时间。

Windows 11 Build 28020.3292 预览版更新内容：

一、Unicode

此次更新为 Windows 提供对 Unicode 17.0 的文本格式化支持，帮助 Windows 正确显示和格式化新编码的字符和文字。Unicode 17.0 新增了 4,803 个字符，其中包括对四种新编码文字的支持：贝利亚埃尔费文、西迪克文、泰约文和托隆西基文。

随着 Unicode 标准的不断发展，这些更新有助于保持 Windows 文本支持的更新，并改进对世界各地人们使用的语言和文字系统的支持。

二、已知问题

如果在某些 Copilot+ 电脑全新安装系统，Recall 功能可能会缺失或无法启动。微软正在努力尽快解决此问题，并将提供更新信息。