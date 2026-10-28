打击账户密码共享后：Netflix 用户人均观看时长逐年减少，股价年内跌超 30%

IT之家 10 月 28 日消息，据彭博社 10 月 25 日报道，与几年前相比，Netflix 用户每月打开应用的天数有所减少，人均观看时长也有所下降。

据介绍，这一趋势始于 2022 年 Netflix 开始打击密码共享行为之后。管理层起初认为这只是短期现象，因为每个账户对应的使用人数减少，但此后这一趋势仍在延续。用户观看时间减少，可能意味着他们认为该服务提供的价值有所下降，或者将更多时间花在竞争对手的平台上。

消息人士指出，Netflix 使用 QPD（Qualified Play Days）指标衡量用户使用应用的频率。2026 年上半年，Netflix 应用的总使用时长仅增长了几个百分点，但这主要原因是用户数量增长，而非单个用户观看时长增加。

为吸引新用户并留住现有用户，Netflix 增加了内容制作预算，并拓展播客、体育赛事直播等业务类别。不过，Netflix 联席首席执行官泰德 · 萨兰多斯（Ted Sarandos）本周在与分析师举行的电话会议上表示，美国市场的观看量“增长速度确实没有达到可能达到的水平，也没有达到我们的预期”。

市场研究机构 Antenna 的数据显示，Netflix 在美国市场的用户流失率维持在 2%，处于行业较低水平。

尼尔森 2026 年 7 月发布的《市场调研报告》（The Gauge）显示，YouTube 以 14.2% 的美国电视观看份额领跑，几乎是 Netflix（7.8%）的两倍。

用户参与度下降之际，Netflix 的股价今年以来已下跌超 30%，投资者对公司增长放缓的担忧有所加剧。Netflix 在美国电视观看市场中的整体份额也陷入停滞，YouTube 等免费服务正在吸引更多用户。

财务方面，Netflix 已连续三个季度出现营收增速放缓，并预计当前季度的营收增速将进一步下降。公司还下调了今年的广告销售预期，预计收入将比此前预测低约 3 亿美元（IT之家注：现汇率约合 20.04 亿元人民币），并将原因归结为部分新广告产品的推出进度慢于预期。据路透社 10 月 20 日报道，Netflix 已将 2026 年广告收入预期从 30 亿美元（现汇率约合 200.43 亿元人民币）下调至约 27 亿美元（现汇率约合 180.39 亿元人民币）。

内容表现也是 Netflix 面临的挑战之一。相比于 Apple TV 等竞品，公司近年来推出的热门影视作品数量有所减少，部分已有作品的第二季、第三季也难以持续吸引观众。管理层正在考虑多种可能的原因，包括新版用户界面、竞争加剧、内容质量变化，以及平台外营销不足等。

第三方移动应用追踪机构 Apptopia 的数据也显示出类似趋势。2026 年第三季度，美国 Netflix 订阅用户中，未打开该应用的用户占比同比上升 16.6%。这一数据进一步反映出部分用户使用 Netflix 的频率正在下降。

面对投资者日益增长的担忧，萨兰多斯和彼得斯试图强调公司的经营表现及后续内容储备。彼得斯上周在一次员工大会上表示，公司业务仍在增长并保持盈利，同时也清楚还有更多工作需要完成，以推动进一步增长。

Netflix 近期还调整了内容业务的管理层。据 Netflix 10 月 15 日发布的官方公告，前迪士尼高管彼得 · 赖斯（Peter Rice）将于 10 月 26 日起担任首席内容官，接替离职的贝拉 · 巴贾里亚（Bela Bajaria），负责统筹全球影视剧、电影、现场活动等内容业务。

此前，公司还宣布裁减约 6% 的员工，并调整电影业务负责人等管理岗位。上述变动发生之际，Netflix 正面临内容吸引力、用户参与度和营收增长等方面的多重压力。

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