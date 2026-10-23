大众汽车被曝已暂停印度电动汽车项目投资，等待与 JSW 合作谈判明朗

IT之家 10 月 23 日消息，据彭博社今日报道，大众汽车集团已暂停印度电动汽车项目的后续投资，等待与印度 JSW 集团就潜在合作达成更明确的商业方案。

知情人士透露，大众汽车已完成相关设计工作，一旦双方谈判取得进展，便可利用此前开发的低成本电动汽车平台，迅速推进项目。大众汽车目前希望先明确合作的商业计划，再决定是否继续投入资金。

此次暂停投资正值大众汽车推进全球成本削减计划之际。面对欧洲市场需求疲软以及中国车企竞争加剧，大众汽车正更加严格地控制支出，并寻求将投资规模削减约 15%。公司此前还提出了裁减数万个工作岗位的计划，以降低运营成本。

彭博社此前于 2025 年 11 月报道称，大众汽车已将印度电动汽车项目的平台开发预算从 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.88 亿元人民币）削减至约 7 亿美元（现汇率约合 46.82 亿元人民币），降幅约为三分之一。当时，该公司正在寻找印度本土合作伙伴，以分担开发成本。

今年 9 月，大众汽车集团与 JSW 集团宣布，双方正在探索建立合作企业，计划在印度开发、生产和销售乘用车，并面向出口市场。拟议合作涵盖内燃机汽车、纯电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车。路透社当时报道称，这项合作旨在帮助大众汽车提升本地化程度、扩大产品阵容并改善在印度市场的竞争力。

公开报道显示，大众汽车已在印度市场经营多年，但其市场份额仍然有限，主要通过斯柯达品牌及旗下印度业务开展运营。目前，大众汽车和斯柯达品牌在印度均未销售纯电动乘用车。塔塔汽车乘用车业务、马恒达，以及上汽集团旗下 MG 品牌等企业已在当地电动汽车市场展开竞争，越南 VinFast、特斯拉和比亚迪等海外厂商也在争取市场份额。

知情人士称，大众汽车曾考虑将其名为 CMP 21 的电动汽车架构引入印度。不过，要让相关车型具备足够的价格竞争力，该公司仍需提高印度本土零部件采购比例，并在当地生产整车。相关设计工作已完成，但项目后续投入仍取决于与 JSW 集团的谈判进展。

然而，双方合作谈判还面临其他潜在障碍。彭博社 9 月 24 日曾报道称，JSW 集团希望大众汽车承担一笔约 14 亿美元（现汇率约合 93.64 亿元人民币）的印度税务争议款项，这可能成为双方推进合作的关键分歧之一。

印度纯电动乘用车市场规模目前仍相对较小，但随着价格更低的车型陆续上市，销量正在增长。根据印度车辆登记数据库的数据，今年 9 月，印度纯电动乘用车销量同比接近翻倍，超过 3.5 万辆。