商业火箭企业箭元科技总部落地上海青浦，“元行者一号”年底具备首飞条件

IT之家 10 月 28 日消息，据“绿色青浦”公众号，近日，上海箭元航天科技有限公司正式落地上海市青浦区，作为国内商业火箭领域专注不锈钢液氧甲烷可回收火箭研制的明星企业，箭元科技总部落地西虹桥。

据介绍，箭元科技是国内首家采用“不锈钢箭体 + 液氧甲烷”可回收可复用中大型运载火箭方案的民营企业，其核心产品“元行者一号”聚焦巨型星座组网所需的高频次、大运力、低成本发射服务。

2025 年 5 月，“元行者一号”突破一子级高空再入点火及空中悬停技术，实现箭体海上软着陆及重复使用，对动力系统二次启动、返回制导控制、低空减速悬停等能力进行了真实飞行环境验证。目前，公司正在推进首次入轨发射前的准备工作，“元行者一号”将于 2026 年底具备首飞条件。

IT之家注意到，箭元科技 10 月 21 日宣布，元行者一号一、二级发动机与伺服机构联合摇摆热试车相继完成，并交付总装。试验结果表明，发动机工作正常，伺服机构按预定指令完成全部摇摆动作，各项实测参数满足设计指标。试车验证了真实点火环境下发动机与伺服机构的协调性、匹配性和可靠性，以及一级发动机连续变推的准确性，为元行者一号首飞入轨和回收打下坚实基础。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。