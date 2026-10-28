“硬总线”能力升级：《星闪 SLE 3.0 技术标准演进蓝皮书》正式上线，华为、海思等参编

IT之家 10 月 28 日消息，《星闪 SLE3.0 技术标准演进蓝皮书》已在国际星闪联盟官网正式上线。
据介绍，该蓝皮书由国家级标准与研究机构、芯片企业、生态企业、高校等 60 余家单位共同编制，系统梳理星闪技术发展历程，描绘星闪技术演进路线与未来发展蓝图。
星闪 3.0 阶段将围绕“高速可靠通信、高效测量、高质量组网、高品质音频”四大方向进化，为万物智联时代打造“更快、更远、更稳、更准”的短距无线通信新底座。
据IT之家了解，截至目前，星闪 SLE 标准演进三阶段：
从 2020 年到 2022 年为星闪 SLE 1.0 标准阶段，属于起步阶段，奠定了 SLE 接入层的基础架构和主要技术；
从 2023 年到 2025 年为星闪 SLE 2.0 标准阶段，属于快速发展阶段，支持 SLE 窄带高精定位，定义了音频、数字钥匙等应用 profile，可以支持更多的价值场景；
从 2026 年到 2027 年为星闪 SLE 3.0 标准阶段，属于完善阶段，将进一步增强 SLE 接入层技术，优化在音频、车机和家居等场景的用户体验，为全场景短距连接提供底座。
根据规划，星闪 SLE 3.0 标准将对现有系统接入层能力整体提升，最大化发挥通、定、感合一的优势，面向智能家居、影音娱乐、智慧出行等场景进行标准化和能力增强，通过星闪技术构建全场景互连体验：
智能家居场景：星闪智能家居标准配合智能家居国强标，依托于系统管理帧的能力，构建 Mesh 网络，能够维持网络规模的同时，降低网络传输的时延，保证通信的质量。智能家居 profile 以国强标为基础，进一步扩展互操作能力，力争达到智能家居最大程度的互通。
影音娱乐场景：依托星闪 SLE 接入层的高速可靠通信和新的无损音频编码，提升音质，由高清提升至无损，而且能够根据音源和通信质量在无损和有损之间进行切换，最大程度保证音频流畅性和清晰度。
智慧出行场景：除数字车钥匙外，支持车机和手机之间的通讯录和通话记录的读取，支持通过车机接听和拨打手机电话，通过播放手机音频和显示更多音频信息，依托星闪 SLE 的高速率和抗干扰能力提升车机和手机交互的用户体验。支持车内及车辆周边 IoT 设备组网管理，如游戏手柄、麦克风、车外音箱、地锁、充电桩、道闸等，打造丰富的互联智能交互功能。