“硬总线”能力升级：《星闪 SLE 3.0 技术标准演进蓝皮书》正式上线，华为、海思等参编

智能家居场景：星闪智能家居标准配合智能家居国强标，依托于系统管理帧的能力，构建 Mesh 网络，能够维持网络规模的同时，降低网络传输的时延，保证通信的质量。智能家居 profile 以国强标为基础，进一步扩展互操作能力，力争达到智能家居最大程度的互通。

影音娱乐场景：依托星闪 SLE 接入层的高速可靠通信和新的无损音频编码，提升音质，由高清提升至无损，而且能够根据音源和通信质量在无损和有损之间进行切换，最大程度保证音频流畅性和清晰度。