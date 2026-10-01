5499 元起，苹果 iPad mini（A20 Pro）开启预购（国补后低至 4999 元起）

IT之家 10 月 29 日闪讯速报，苹果旗下 iPad mini（A20 Pro）现已开启预购，该机也就是俗称的“iPad mini 8”。其搭载 8.5 英寸 OLED 屏幕，比上一代薄了 14%，采用 A20 Pro 芯片，11 月 6 日正式发售，定价 5,499 元起（国补后低至 4999 元起）。

IT之家附系列产品各版本定价如下：

128GB：Wi-Fi 版 5,499 元，Wi-Fi+ 蜂窝版 6,799 元

256GB：Wi-Fi 版 6,299 元，Wi-Fi+ 蜂窝版 7,599 元

512GB：Wi-Fi 版本 7,999 元，Wi-Fi+ 蜂窝版 9,299 元

据介绍，iPad mini（A20 Pro）提供午夜色、星光色两种配色。其机身相比上一代薄了 14%，轻了 13%。该机配备超视网膜 XDR 显示屏，采用 OLED 技术，峰值亮度可达 1,200 nits，支持 P3 广色域，对比度可达 2000000:1，不支持 ProMotion，256GB 和 512GB 机型可选配纳米纹理玻璃。

性能方面，iPad mini（A20 Pro）搭载 A20 Pro 芯片，其封装方式借鉴了 M 系列芯片。每个图形处理器核心均内置全新神经网络加速器，为 Apple 智能和各种 AI 任务加速。该平板 CPU 性能相比 iPad mini 7 提速至 1.6 倍，图形处理器性能提升至 2.7 倍。

需要注意的是，128GB 版和 256GB 版 iPad mini（A20 Pro）采用的 A20 Pro 芯片为 5 核 CPU（2 * 超级核心、3 * 能效核心）、7 核 GPU，以及 16 核 NPU；512GB 机型为 6 核 CPU（2 * 超级核心、4 * 能效核心）、7 核 GPU，以及双 16 核 NPU。

同时，该平板配备 1,200 万像素后置摄像头，拥有自适应原彩闪光灯，最高支持 4K 60FPS 视频拍摄。前摄为 1,200 万像素 Center Stage，支持 1080P 60FPS 视频拍摄。该平板还拥有定制高音单元和低音单元，以及前后双麦克风，带来更加细腻的个人化音频感受。

iPad mini（A20 Pro）采用 Apple N1 无线网络芯片，支持高速无线局域网、蓝牙 6 和 Thread 家庭网络技术。蜂窝网络机型采用 Apple C2 基带，支持 eSIM 。兼容 Apple Pencil Pro、Apple Pencil (USB‑C)，支持悬停功能。该平板具备 IP67 级防尘防水，在最深 1 米的水下停留时间最长可达 30 分钟。

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