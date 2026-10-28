苹果 iOS 27.2 更新照片应用：共享相簿新增四项功能

IT之家 10 月 28 日消息，苹果于当地时间 10 月 26 日发布了最新的 iOS 27.2，为 iPhone 照片应用带来两项新改进，涉及共享相簿功能和 AI 生成或编辑图像的识别能力。

据 9to5mac 今日报道，用户现在可以编辑共享相簿中的照片说明和评论、避免重复添加照片，并在相簿即将到期前收到提醒；系统还新增了对 SynthID 数字水印的支持，以帮助识别使用生成式 AI 创建或修改的图像。

共享相簿是苹果照片应用中的照片和视频分享功能。升级至 iOS 27.2 后，用户可以修改已发布照片和视频的说明文字，也可以编辑评论。

此外，系统能够帮助用户避免向相簿重复添加相同照片，并在共享相簿即将到期时显示提醒，让参与者有机会提前保存其中的照片和视频。要使用这些功能，共享相簿需要升级至适用于 iOS 27 的版本。

另一项更新是支持 SynthID 水印，用于辅助识别图像是否由生成式工具创建或修改。SynthID 是谷歌开发的数字水印技术，可将人眼通常无法直接察觉的标记嵌入 AI 生成或编辑的内容中。用户不会看到传统意义上的可见水印，但可以通过支持该技术的检测工具检查图像是否包含相关标记。

根据苹果的更新说明，iOS 27.2 为照片应用和 Image Playground 图乐园增加了 SynthID 水印支持。不过，这并不意味着所有经过编辑的照片都会带有该标记。苹果此前仅表示，水印将覆盖大多数使用 Apple Intelligence 工具创建或编辑的图像。

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