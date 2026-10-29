打破乔布斯时代的硬件禁忌：特努斯谈苹果首款触控 MacBook Pro，键盘 / 触控板仍是核心

IT之家 10 月 29 日消息，《连线》（Wired）昨日（10 月 28 日）发布博文，报道称针对苹果打破“Mac 不做触屏”立场，现任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）表示，键盘和触控板仍是 Mac 的核心交互方式，触控只是“在合适场景下更舒适、更方便”的补充。

图源：苹果

IT之家注：“Mac 永远不该做触屏”曾是史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs）最坚决的标志性原则之一。乔布斯早在 2010 年就曾公开明确抨击触屏笔记本，称其在人体工程学上是“一场灾难”。

乔布斯认为长时间抬手触摸屏幕会导致手臂疲劳，即所谓的“大猩猩手臂（Gorilla Arm）效应”。然而 16 年过去，随着 PC 与移动端生态的深度融合，苹果似乎终于决定打破这道思维枷锁。

而伴随着搭载 PROLED XDR 显示屏的首款触控 MacBook Pro 发布，苹果公司正式打破“Mac 不做触屏”多年禁忌，对此苹果高管表示触控功能的加入并未让机身更厚、更重，也未削弱键盘与触控板的核心体验。

为适配手指操作，macOS 27 系统对菜单栏、窗口控制按钮等界面元素进行了动态放大设计；同时，苹果还重新设计了铰链与散热系统，从而减少触控时的屏幕晃动和发热问题。

据苹果首席硬件官约翰尼 · 斯鲁吉介绍，过去十年的技术进步终于让触控 Mac 达到了苹果的工程标准。新机型结合了定制芯片、全新散热系统和重新设计的铰链，既能避免屏幕发热，也能减少用户点按时屏幕晃动。

苹果营销负责人格雷格 · 乔斯维亚克则表示，新一代用户早已习惯 iPhone 和 iPad 的直接触控体验，工程师、科学家、软件开发者和内容创作者等专业用户也长期希望 Mac 支持触控。

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