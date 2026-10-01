最高 128GB 统一内存：苹果首款触控 MacBook Pro 可本地运行数千亿参数 AI 模型

IT之家 10 月 29 日消息，苹果公司今天（10 月 29 日）发布配备 PROLED XDR 显示屏的首款触控 MacBook Pro，其核心卖点之一是配备最高 128GB 统一内存，M5 Max 芯片版可本地运行数千亿参数的大语言模型。

IT之家附上官方公告内容如下：

依托 M5 Max，专业人士可在设备端直接运行具有数千亿参数的大语言模型，并为精细视觉特效、3D 动画项目、电影配乐和 8K 视频后期制作等高强度工作流加速。

苹果表示，M5 Pro 与 M5 Max 的每个 GPU 核心均内置神经网络加速器，可加速本地 AI 推理，并支持运行编程智能体、处理图形密集型 AI 任务等场景。

苹果称依托 MacBook Pro 的强大 AI 性能，创意技术人员、3D 艺术家和动效设计师可在 LM Studio 等 app 中本地运行大语言模型，并在 TouchDesigner 等 app 中利用 AI 加速创意工作流，享受卓越性能和设备端处理带来的隐私保护。

对需要处理敏感资料的用户而言，本地运行的价值在于隐私与可控性：文档、代码、图像和对话上下文不必发送到第三方服务器，本地模型可以完成代码分析、内容生成、资料整理等任务。

配备 PROLED XDR 显示屏的首款触控 MacBook Pro 将于 10 月 30 日晚 9 点开启预购，11 月 6 日正式发售；中国大陆 14 英寸机型起售价为 22,999 元，16 英寸机型起售价为 27,999 元。

Apple 特别活动专题，发布首款触屏 Mac