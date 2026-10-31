NOTHING Headphone (1) Pro 头戴式耳机开售：三单元主动降噪，到手价 2999 元

IT之家 10 月 31 日消息，NOTHING Headphone (1) Pro 头戴式耳机在京东正式开售，到手价为 2999 元。

Headphone (1) Pro 采用全新三驱动单元架构，单侧由 40 mm、13 mm、3.2 mm 三个发声单元组成，覆盖全频段声学表现，为录音棚级聆听体验提供硬件基础。

降噪配置方面，该耳机搭载 10 麦克风阵列，支持主动降噪功能，同时配备专业级 EQ、动态空间音频模式以及自定义均衡器，兼顾不同使用场景的听感需求。

同时，该耳机包含 1 个 40mm 低频动圈单元、1 个细节增强单元和 1 个 xMEMS 高音单元，支持动态空间音频技术，可打造沉浸式声场。具备 Hi-Res 小金标认证，支持 LDAC 编解码器。

Headphone (1) Pro 的无线与有线聆听均通过 Hi-Res Audio 金标认证，支持 LDAC 高解析音频编码，与伦敦大都会录音棚 Metropolis Studios 深度合作、联合完成调音，还原专业录音室的听感表现。

外观设计上，耳机采用银色金属质感外壳搭配透明声学腔体，整体为方形头戴轮廓，头梁与耳罩配备软垫，提供两种配色可选，兼容苹果与安卓设备。

IT之家附详细参数如下：

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