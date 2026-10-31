首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>耳机音频

NOTHING Headphone (1) Pro 头戴式耳机开售：三单元主动降噪，到手价 2999 元

2026/10/31 22:14:23 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 10 月 31 日消息，NOTHING Headphone (1) Pro 头戴式耳机在京东正式开售，到手价为 2999 元。

金泰亨佩戴白色款 Headphone (1) Pro 宣传图

京东 NOTHING headphone (1) pro 白色礼盒 2999 元直达链接

Headphone (1) Pro 采用全新三驱动单元架构，单侧由 40 mm、13 mm、3.2 mm 三个发声单元组成，覆盖全频段声学表现，为录音棚级聆听体验提供硬件基础。

Headphone (1) Pro 三驱动单元架构拆解图

降噪配置方面，该耳机搭载 10 麦克风阵列，支持主动降噪功能，同时配备专业级 EQ、动态空间音频模式以及自定义均衡器，兼顾不同使用场景的听感需求。

同时，该耳机包含 1 个 40mm 低频动圈单元、1 个细节增强单元和 1 个 xMEMS 高音单元，支持动态空间音频技术，可打造沉浸式声场。具备 Hi-Res 小金标认证，支持 LDAC 编解码器。

Headphone (1) Pro 的无线与有线聆听均通过 Hi-Res Audio 金标认证，支持 LDAC 高解析音频编码，与伦敦大都会录音棚 Metropolis Studios 深度合作、联合完成调音，还原专业录音室的听感表现。

Metropolis Studios 调音工作场景图

外观设计上，耳机采用银色金属质感外壳搭配透明声学腔体，整体为方形头戴轮廓，头梁与耳罩配备软垫，提供两种配色可选，兼容苹果与安卓设备。

黑白两款 Headphone (1) Pro 配色对比图

Headphone (1) Pro 打开状态收纳盒图

IT之家附详细参数如下：

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包


广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：NOTHINGHeadphone (1) Pro

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知