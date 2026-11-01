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微信鸿蒙版 App 获 8.0.23.33 尝鲜升级：打开图片延时老大难问题解决、灰度合并发图功能等

2026/11/1 18:38:00 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 余不完84路龚娇霉软媒用户930930江JIANG含泪真香君鶸KAILucky_WFJaxLin飞行芒果苍野喝2两清川文和l白色巧克力l不一样的体验精神小伙 的线索投递！

IT之家 11 月 1 日消息，微信鸿蒙版 App 昨晚在华为应用市场（App Gallery）开启了 8.0.23.33 (8394529) 版本尝鲜升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装），测试时间为 2026/10/31-2026/11/30。

和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据用户反馈，8.0.23 版本的微信新增了如下特性：

  • 部分 Flutter 跨端页面（如朋友圈、听一听、表情管理等页面）响应系统字体粗细；

  • 更换铃声选择界面右上角新增铃声设置入口，支持启用或停用个性化内容推荐；

  • 发表视频号内容时新增添加标注，视频号已发布的内容点击分享同步新增添加标注；

  • 发现-直播-更多直播新增搜索按钮；

  • 听一听主页面右下角新增小微分支入口浮动按钮，并根据当前页面内容弹出对应提示词，可快速使用听一听相关问小微功能，播放页面点击分享新增问小微（主页面右下角浮动按钮为逐步开放）；

  • 公众号图标焕新，对齐其他端；

  • 好友昵称、群昵称、备注、微信号、地区等信息支持长按复制；

  • 服务号信息流页面已关注的服务号发布的文章支持长按，选择不再关注或删除文章消息；

  • 聊天中的图片或视频点开右下角此聊天中的图片视频按钮样式更改；

  • 服务号信息流-推荐的贴图长按新增转发；

  • 聊天工具新增问小微（逐步开放，需账号灰度到小微主体）；

  • 直播页面支持显示当前直播转发分享人数；

  • 听一听浮标样式焕新；

  • 在具有管理权限的群聊中查看群成员资料，进群方式中邀请该群员进群的群员昵称变更为蓝色可点击状态；

  • 支持展示其他端设置的朋友圈点赞彩蛋；

  • 视频号内容点击分享新增问小微（逐步开放，需账号灰度到小微主体）；

  • 服务号的通知提醒红字部分新增新通知的服务号名称提醒，由 [n 条消息] 变更为 [xxx 等 n 条消息]；

  • 群收款右上角新增导入，支持在发起群收款时导入账单、群接龙、历史群收款（逐步开放，支持 8.0.22 及以上版本）。

IT之家注意到，微信鸿蒙版 App 此次版本尝鲜后，打开图片延时这个老大难问题得到了解决，同时灰度开放了合并发图（给好友发送图片和视频，若选择三张及其以上的内容，会弹出“发送后合并展示”选项）功能。

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