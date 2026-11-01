工信部赛迪研究院：我国人工智能推理数据量首超训练数据量，截至 6 月日均词元调用量超 175 万亿

IT之家 11 月 1 日消息，据央视新闻今日报道，中国电子信息产业发展研究院（简称“赛迪研究院”，英文缩写 CCID）昨日发布的《新域新质创新发展十大趋势》显示，我国人工智能推理数据量首次超过训练数据量，标志着我国人工智能从模型训练研发阶段迈入规模化产业应用阶段。

数据显示，截至 2026 年 6 月，日均词元调用量超过 175 万亿，相比 2024 年年初增长 1000 多倍。顶尖大模型的迭代周期也从过去的几个月压缩到几周甚至几天，人工智能正从“喂模型”的实验室阶段，全面转入“用模型”的产业落地阶段。

报道提到，随着“人工智能 + 制造”行动深入实施，我国已累计建成 500 多家卓越级智能工厂，覆盖 31 个省（区、市），涵盖超过 80% 的制造业行业大类。国产算力、大模型已在钢铁、汽车等 20 个行业落地 1000 多个应用场景，推动个性化定制、全生命周期服务等新模式不断拓展。

据IT之家此前报道，在今年 9 月的 2026（第七届）中国互联网基础资源大会上，中国互联网络信息中心政策与国际合作所发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》。报告显示，截至 2026 年上半年，我国生成式人工智能用户规模已超过 7 亿人，普及率突破 50%。