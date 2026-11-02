宇树机器人 G1 因过热退出登泰山大赛，被担架抬下山

IT之家 11 月 2 日消息，据极目新闻报道，11 月 2 日，首届 CMG 世界机器人登泰山大赛在山东泰安开赛。随着裁判员一声令下，各机器人按照顺序每隔一分多钟出发。

报道提到，明星产品宇树机器人作为永达智诚的参赛选品亮相。据操作手介绍，该机器人为宇树机器人 G1 开发版本，即春晚同款。不过，宇树机器人并未完赛。在比赛中途，该机器人因机器过热出现状况，操作手为安全起见选择退赛，由工作人员将机器人放上担架并抬下山。

据了解，此次机器人登泰山大赛赛道全长 3.9 公里、共 3100 余级台阶，赛事包含人形机器人竞速、足式机器人竞速、足式机器人负重、外骨骼机器人助力等 4 个正式赛项，以及 1 个全域机动探路挑战赛。

IT之家注意到，本届比赛有近 90 支赛队同台竞技，在红门至中天门（3100 级台阶、600 米高差）千年盘道开启实景山地竞技比拼。据央视新闻报道，经过激烈角逐，多项冠军揭晓：

人形机器人竞速赛的正赛赛段（红门广场 — 斗母宫），智身凌岳队以最终成绩 27 分 26 秒夺冠。

人形机器人竞速赛挑战赛段（斗母宫 — 壶天阁），获得“勇闯巅峰奖”的是智身凌岳队，用时 55 分 34 秒。

北京灵翌科技队获得足式机器人竞速赛冠军，总时间 43 分 41 秒。

灵锶智能灵狮队最终积分 400 分、用时 1 小时 51 分 29 秒，夺得足式机器人负重赛的冠军。

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