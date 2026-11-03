苹果最强第四财季：特努斯掌舵后首份财报，交出创纪录成绩单

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 AppleInsider 今天（11 月 3 日）发布博文，报道称 2026 财年第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）营收 1,144.77 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,625.15 亿元人民币），同比增长 12%。

IT之家查询公开资料，苹果 2026 财年第四财季创苹果历年第四财季（自然年第三季度）营收最高纪录。此前最高纪录为 2025 财年第四财季（截至 2025 年 9 月 27 日），总营收为 1,024.66 亿美元（现汇率约合 6,825.11 亿元人民币）。

而在苹果公司历史上单季营收最高的纪录是 2022 财年第一财季（对应 2021 年 10–12 月假日购物季），单季营收为 1,239.45 亿美元（约 7,890 亿元人民币），同比增长 11%。

而 2026 财年第四财季也是约翰 · 特努斯（John Ternus）于 9 月 1 日接掌苹果公司之后，苹果公司发布的首个财报数据。

值得注意的是，这一成绩是在苹果尚未推出价格更低的 iPhone 18 基础款的情况下取得的。报道指出，iPhone 需求、Mac 硬件升级以及全线产品创新，共同支撑了苹果的营收增长。

该媒体也指出营收新高并不完全等于销量全面走强。苹果全线产品价格上涨，也对其营收形成明显拉动；分析认为，这可能掩盖了部分产品实际出货量不如理想的情况。

苹果 CEO 约翰 · 特努斯（John Ternus）表示，苹果今年 Mac 电脑销量创下历史新高。但新 Mac、iPhone Duo 以及 Apple Home 相关新品均未在该季度发布，这意味着苹果下一季度仍有较强的新品与营收释放空间。