消息称苹果并购业务换帅：Steve Smith 接任，团队时隔 7 年重回财务体系

IT之家 10 月 9 日消息，彭博社今天（10 月 9 日）发布博文，报道称新任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）再次推动苹果公司人事变动，任命 Steve Smith 接替 Adrian Perica 出任并购主管，并将并购团队时隔 7 年重新纳入财务部门。

Steve Smith，图源：LinkedIn

IT之家援引博文介绍，本次人事变动来自内部知情人士，苹果公司尚未对外正式宣布：

人员 新职务 / 职责 汇报对象 原职务或背景 Steve Smith 并购（M&A）主管 首席财务官 Kevan Parekh Adrian Perica 的长期副手，接手并购及企业发展业务。 Adrian Perica 继续负责 iCloud、Fitness+、News 服务业务主管 Eddy Cue 原并购及企业发展主管，任职超过 10 年。 Carson Oliver App Store 副总裁 服务业务主管 Eddy Cue 接管 App Store 日常管理，此前已承担相关职责。 Eddy Cue 服务业务主管，职权扩大 — 新增 App Store、健康及健身团队的管理职责。

在并购体系方面，Steve Smith 将接替 Adrian Perica，出任苹果并购主管。Smith 将向 CFO Kevan Parekh 汇报，这意味着苹果并购团队自 2019 年以来首次重新归入财务部门。此前，Perica 曾直接向时任 CEO Tim Cook 汇报。此次调整后，并购业务从 CEO 直属体系转入 CFO 管辖体系。

上图人物为 Adrian Perica

苹果并购及企业发展团队除收购公司外，也负责与外部企业谈判战略合作。该团队曾参与 2024 年苹果与 OpenAI 的协议，将 ChatGPT 集成至苹果产品，并涉及谷歌搜索在苹果设备上的长期默认安排。

在服务业务方面，Adrian Perica 卸任并购主管后，继续负责 iCloud、Fitness+ 和 News 业务。他自 2023 年起管理这些服务，今后向服务业务主管 Eddy Cue 汇报。Eddy Cue 的管理范围扩大，新增 App Store、健康及健身团队，让服务业务的核心管理权进一步集中到 Cue 管辖范围。

Carson Oliver 升任 App Store 副总裁，接管该平台的日常管理。长期负责 App Store 及苹果发布活动的 Phil Schiller 近几个月逐步退出日常管理。