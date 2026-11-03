日本拟修订汽车安全认证标准，为 L4、L5 级自动驾驶车辆量产铺路

IT之家 11 月 3 日消息，据日经亚洲今天（3 日）上午报道，日本政府考虑修订汽车安全认证标准，允许没有方向盘、制动踏板和加速踏板的自动驾驶汽车按照统一标准接受认证，以推动无人驾驶出租车等新型汽车实现量产。

新规将涵盖两类车型：一类是能在特定条件下自主行驶的 L4 级自动驾驶汽车，另一类是无需人类驾驶员介入的 L5 级完全自动驾驶汽车。此前，日本政府一直采取单独认证的方式，对这类车型逐一进行安全审核。

日本国土交通省下属工作组将于 4 日开会讨论修订方案，新标准计划从 12 月生产的车辆开始适用。

自动驾驶汽车不需要方向盘、踏板、后视镜和驾驶员监测系统等传统驾驶设备。取消这些配置既能降低制造成本，也能腾出更多车内空间，方便车企调整座舱布局。

安全要求方面，出租车、公交车等载客车辆仍须使用假人进行碰撞测试。货运车辆可以免除此项测试，但制造商必须确保车辆在系统发生故障时能够避免事故。

今年 6 月，联合国世界车辆法规协调论坛就无人驾驶汽车安全标准达成一致。国际标准预计于 12 月正式实施，日本国土交通省也计划依照当地法律同步修订汽车安全标准。

美国在 L4 级自动驾驶汽车的研发和商业化方面处于领先地位，不过未加入 WP.29 框架下一项允许各国相互承认车辆认证结果的重要协议。今年 9 月，特斯拉开始使用不配备方向盘和踏板的 L4 级无人驾驶出租车 Cybercab 提供载客服务。

日本政府计划到 2030 财年，让至少 1 万辆具备 L4 级自动驾驶能力的公交车和出租车投入道路运营。