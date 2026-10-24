美国拟推新规：自动驾驶汽车要用青绿色灯光“自报家门”

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 The Verge 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）正推动新提案，为自动驾驶汽车引入统一的青绿色（蓝绿色）外部标识灯，让行人、其他驾驶员和执法人员能一眼识别“车辆正由自动驾驶系统操控”。

美国国家公路交通安全管理局最新发布联邦机动车安全标准第 108 号（FMVSS 108）的修订提案，目前处于征求意见阶段，公众可在《联邦公报》正式发布后 30 天内提交意见。

IT之家援引博文介绍，青色自动驾驶标识灯并非强制安装，但一旦车企选择配备，其颜色、亮度、数量、安装位置和激活方式都须遵循统一标准，以避免不同厂商使用混乱、易混淆的外部信号。

美国国家公路交通安全管理局认为，青色可避开已被刹车灯、转向灯、前照灯及应急车辆广泛使用的红、琥珀、白、蓝红闪烁等颜色，从而降低误读风险。

提案还将为没有方向盘、踏板等人工驾驶控制装置的自动驾驶车辆“松绑”：取消转向灯须随方向盘回正自动关闭、危险警告灯和远近光灯切换须由驾驶员手动操作等针对人类驾驶员的设计要求。

美国国家公路交通安全管理局表示，此举意在减少无人驾驶车辆面临的过时监管障碍，同时不降低道路安全水平。此前，梅赛德斯-奔驰曾在加州为 L3 级自动驾驶车辆测试蓝绿色标识灯；Waymo、Zoox、Nuro 等无人驾驶出租车运营商也可能成为潜在受益者。