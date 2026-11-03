苹果新掌门首秀：特努斯定调“苹果仍是全球最伟大公司”

IT之家 11 月 3 日消息，苹果公司新任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）于 9 月 1 日接掌公司后，在其主持的首次财报电话会议上，向分析师与股东释放出强烈信心信号。

在 2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）年报及第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）财报电话会议上，特努斯宣称苹果是“世界上最伟大的公司”，并表示公司刚刚经历了历史上最密集、最具创新性的新品发布周期之一。

IT之家翻译特努斯的开场白内容如下：

首次能够以苹果公司首席执行官的身份与各位见面，我深感荣幸。我非常荣幸能够代表我们的团队，向你们介绍和展示他们每天所做的工作。苹果正处于一个激动人心的时期，我们刚刚结束了公司历史上最辉煌的新品发布期之一。 在各个产品类别中，我们都取得了卓越的创新成就。苹果是世界上最伟大的公司。我们汇聚了一批杰出的人才，包括公司各个环节最优秀的工程师、设计师、开发人员和专家，从供应链到零售店，无一例外。 我们每天都汇聚优秀人才，运用最佳创意，打造能够改变生活的产品和服务。我们秉持一套核心价值观，坚信卓越的科技应该创造更美好的世界。为此，我们致力于打造功能强大、操作便捷的产品，并在品质、性能、设计和耐用性上，始终坚持严苛标准。 这就是苹果用户喜爱的体验。而随着我们最新产品阵容的推出，人们比以往任何时候都更有理由升级或转而使用苹果产品。与此同时，苹果服务也进一步提升了每台设备的使用体验。 归根结底，苹果所做的一切都是为了用户。衡量每一项创新成功与否的最佳标准，就是它对人们生活的影响。正是这种理念驱使我们不断打造卓越的产品，并将它们送到世界各地的人们手中。

对于苹果现状和未来，特努斯对苹果公司在用户和美国制造业方面所取得的成就感到自豪：

人们喜爱苹果的产品和服务，是因为它们以无数种方式让生活更轻松、更愉快、更美好。人们也信赖苹果以负责任的方式创造技术，坚持以正确的方式而非便捷的方式打造产品。这意味着苹果会使用更多可回收材料来制造产品，从而减少对地球的消耗，并提升产品的耐用性，使其使用寿命更长。 这意味着要开发智能功能，例如在 Apple Watch 上添加声音识别功能，以便提醒听力障碍用户周围发生的事情。这意味着要设计隐私保护措施，例如设备端处理，确保个人数据保留在用户设备上。此外，还意味着要推出新的儿童安全功能，让家长更容易管理孩子何时以及如何使用设备。 我们也很高兴看到越来越多的产品在美国生产。通过我们的美国制造计划，我们正在深化与全国各地供应商的合作，其中包括钛生产商 Peeryman（该公司目前为 iPhone Duo 供货）和 Qnity Electronics（该公司为 iPhone 18 Pro 的新型可变光圈系统提供摄像头技术）。 我们最新款 iPhone 中近 100 个组件来自 Paramin 公司。这些美国公司遍布十几个州。总而言之，苹果公司与遍布全美 50 个州的数千家供应商和合作伙伴携手，为美国创造了超过 45 万个就业岗位。这一切都源于我们四年内投资 6,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4 万亿元人民币），致力于美国创新和先进制造业发展的承诺。 我为我们本季度取得的成就感到自豪，也对未来充满期待。我们拥有取得卓越成功所需的一切，凭借这支团队、这一愿景、这一使命和这些价值观，我坚信我们一定能够成功。

科技媒体 AppleInsider 指出市场反应并不完全买账。财报发布后，苹果股价一度明显下跌，显示投资者在关注业绩之外，更在意供应链成本、产品供应以及未来增长动能等现实问题。