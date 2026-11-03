印度信实集团董事长安巴尼净资产升至 888 亿美元，超越字节跳动张一鸣重夺亚洲首富

IT之家 11 月 3 日消息，印度信实工业集团（Reliance Industries）董事长穆克什・安巴尼（Mukesh Ambani）于 11 月 2 日超越字节跳动联合创始人张一鸣，重新成为亚洲首富。

据《福布斯》当地时间 11 月 2 日公布的实时亿万富豪榜，安巴尼净资产升至 888 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,918.87 亿元人民币），张一鸣身家约为 840 亿美元（现汇率约合 5,598.93 亿元人民币），双方相差约 48 亿美元。

此次财富增长主要得益于信实工业股价大幅上涨。11 月 2 日，信实工业在孟买市场盘中涨幅一度接近 12%，市值单日增加超过 190 亿美元，创下九个月来最大单日涨幅。

市场反应的触发点是该公司上周五盘后公布的季报：9 月季度净利润同比增长逾 40%，达到 2,555 亿卢比（现汇率约合 179.16 亿元人民币），显著高于分析师预期的 2136.7 亿印度卢比。

得益于此，安巴尼当天身家增加约 85 亿美元（现汇率约合 566.56 亿元人民币），财富增幅约 10.5%。

此外，信实工业旗下数字服务及电信业务子公司 Jio Platforms 于 10 月 28 日在孟买证券交易所上市，上市首日股价上涨超过 27%，成为印度历史上规模最大的首次公开募股，进一步影响了安巴尼的财富估值。

安巴尼目前在《福布斯》全球亿万富豪榜上排名第 23 位，张一鸣排名第 25 位。信实工业业务涵盖石油、天然气、石化、电信、零售、媒体及金融服务等领域，是印度市值最高的企业之一。