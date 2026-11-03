报告称红果免费短剧用户量超越豆包，成为抖音集团第二大应用

IT之家 11 月 3 日消息，QuestMobile 今日发布 2026 中国移动互联网秋季大报告，截止到 2026 年 9 月，移动互联网月活用户规模达到 12.81 亿，同比增长 0.9%。

从用户结构上看，46 岁以上用户突破四成，同比增加了 2.6%（其中，51 岁以上用户已经逼近三成），相比之下，25 至 45 岁区间用户规模为 39%，已经跌至四成以下，这种逆转，显示出移动互联网用户“银发化”的趋势仍在延续。

报告称，在用户使用时长上，短剧视频、短视频的增长贡献率达到 111.5%（吞噬了在线视频、综合资讯等领域时长）。

在终端设备上，苹果凭借 20.92% 的活跃占比登上首位，超过了华为的 20.87%，不过二者同比均呈下降态势，分别下降了 0.3%、1.7%；OPPO、vivo、小米活跃占比分别为 18.24%、16.79%、10.34%，分别提升 0.0 个百分点、1.3 个百分点和 0.7 个百分点；

2026 年 9 月，AI 原生 App 月活跃用户规模 5.46 亿，同比增长 82.1%；终端厂商 AI 应用 7.83 亿，同比增长 16.9%；PC 客户端 0.26 亿，同比增长 82.3%。相比之下，AI 应用插件、PC 网页端 AI 应用分别下降了 15.6% 和 10.4%。

2026 年 9 月，豆包、DeepSeek 月人均使用次数分别为 72.0 次和 65.9 次，月人均使用时长为 132.5 分钟和 136.7 分钟，甩开了其他的玩家。而对比二者季度环比的变化来看，豆包的月人均次数和时长分别下降了 6.1% 和 7.8%，DeepSeek 则上涨了 5.8% 和 9.5%。

从头部阵营变化来看，腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴维持前三的位置，去重总用户量（App+ 小程序）分别为 12.80 亿、12.59 亿、12.58 亿，同比分别增长了 0.9%、5.2% 和 0.4%；百度集团、京东、蚂蚁集团位居四到六位，用户规模分别为 10.93 亿、9.78 亿和 9.68 亿，同比增速分别为-1.8%、7.1% 和 1.4%。

报告还显示，2026 年 9 月，抖音集团前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为 10.29 亿、4.3 亿和 4.19 亿，红果已超过豆包；而去年还是抖音、今日头条和抖音极速版。