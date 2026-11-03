美国“最年轻”前陆军部长德里斯科尔加入 OpenAI，出任国家安全与现代化事务高级顾问

IT之家 11 月 3 日消息，OpenAI 聘请美国前陆军部长丹尼尔 · 德里斯科尔担任顾问，协助推动人工智能在国家安全和网络安全领域的应用。

德里斯科尔今年 8 月辞去陆军部长职务，此前曾与美国国防部长皮特 · 赫格塞思多次发生冲突。他将在 OpenAI 担任国家安全与现代化事务高级顾问。

当地时间 2 日，OpenAI 通过声明宣布，德里斯科尔将与公司及政府、学术界、产业界等各方负责人合作，推动具体的现代化改革措施，促进符合民主原则的 AI 技术发展。

OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼在文章中说：“美国迎来了难得的机遇，可以与其他国家携手，推动符合民主原则的 AI 技术得到更广泛的应用。”

根据 OpenAI 的介绍，德里斯科尔还将为公司在公共和私营领域的合作伙伴提供咨询，辅助利用 AI 提升国家安全能力，并推动全球开发“符合民主原则”的 AI 技术。

2025 年，德里斯科尔以 38 岁的年龄出任美国第 26 任陆军部长，成为美国历史上最年轻的陆军部长。他与美国副总统 JD· 万斯是耶鲁大学法学院时期的好友。

德里斯科尔在辞职前与赫格塞思关系紧张，两人在人事安排和领导层决策上存在分歧。

OpenAI 最初以非营利组织的形式成立，去年转型为更传统的营利性企业。公司原本禁止旗下技术用于军事领域，2024 年修改政策后才允许军事应用。

今年 2 月，OpenAI 与美国国防部达成协议，同意在国防部机密网络中部署自家 AI 模型。此前，竞争对手 Anthropic 因监控及自主武器问题与五角大楼发生严重分歧，双方合作关系破裂，为 OpenAI 达成这笔协议创造了条件。