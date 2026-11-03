《纽约时报》等媒体起诉浏览器公司 Brave，指控其未经授权抓取版权内容并转售给 AI 公司

IT之家 11 月 3 日消息，《纽约时报》于当地时间周一起诉了成立已有十一年、主打隐私保护的浏览器厂商 Brave，指控该公司抓取这家媒体受版权保护的内容，并非法把内容提供给 Anthropic、Perplexity、Mistral、xAI 以及 Cohere 这些客户。

同样在周一，《每日新闻》《芝加哥论坛报》和《奥兰多哨兵报》也提起了一桩类似诉讼。两起案件都被提交至曼哈顿联邦法院。

《纽约时报》此前已经就同类诉求起诉过 OpenAI 和 Perplexity，这次它把 Brave 称作面向 AI 企业的“被盗版权内容供应商、中间商与分发方”。

诉状写道：“从这个角度来看，Brave 一方面如同窃贼，盗用出版商的内容；另一方面又像是 AI 领域的销赃者，把盗取的内容转卖给第三方。”诉状称，Brave 使用一款未公开的爬虫程序搭建了包含超过 300 亿个网页的索引库，出版商无法阻拦该爬虫。

诉状同时矛头指向 Brave 浏览器一项可绕过付费墙的功能，以及该公司屏蔽出版商广告、转而投放自家广告的经营行为。

私募市场追踪数据显示，Brave 创立于 2015 年，至今累计融资约 2.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 16.66 亿元人民币）。《纽约时报》请求法院下达禁令并判令对方赔偿损失。