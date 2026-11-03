消息称高盛限制交易员与银行家使用部分 AI 工具，引发员工不满

IT之家 11 月 3 日消息，据彭博社报道，高盛集团在评估效率与风险隐患后，禁止大部分员工使用面向编程的先进人工智能工具，这一举措引发部分员工不满。

此前数月，高盛允许银行从业人员在工作中使用 Anthropic PBC 的 Claude Code 以及微软公司的 GitHub。彭博新闻看到一份 10 月更新的内部指引，目前该行规定，上述工具仅限工程师使用。

一位知情人士称，这项限制令一些交易员感到沮丧。他们原本借助这些工具加快多项工作进度，例如监控客户交易流水、搭建市场波动与持仓模型、生成文字及图表材料。

就在今年 7 月，高盛首席信息官马尔科 · 阿尔真蒂（Marco Argenti）还曾称赞交易员、银行家这类非技术员工开展的“随性编程”。他在采访中介绍，这些员工借助人工智能工具搭建初步方案，再交由公司一万两千名工程师优化完善。

高盛发言人尼克 · 卡尔卡特拉（Nick Carcaterra）表示：“我们向员工开放部分人工智能工具，以此挖掘集团不同业务板块最合适的应用场景。经过一段试验期，我们综合评估效率、风控等多项因素，最终将工具开放给最适合长期发挥其价值的人员。”

华尔街还在摸索如何规范数千名员工使用人工智能模型，这件事又出现了新变化。各大银行一边投入数百万美元采购人工智能工具，一边应对越来越受关注的网络安全风险、成本以及产出效率问题。

IT之家注意到，摩根大通在 7 月表示，正引导员工按需选择合适模型，避免只是做分析师报告摘要这类简单任务，也调用成本最高的大模型。高盛自身也开发了一款人工智能助手，整合了来自 OpenAI、Anthropic 以及 Alphabet 的多款模型。

与此同时，华尔街机构也在受益于人工智能企业激增的融资需求。高盛担任了 Anthropic 重磅首次公开募股的主承销商，还和芯片厂商英伟达公司合作，牵头安排多笔大型债券融资。

今年 5 月，被视作首席执行官戴维 · 所罗门（David Solomon）继任人选的约翰 · 沃尔德伦（John Waldron）称，他把高盛看作一条“人工流水线”，很适合引入自动化改造。

这并非高盛第一次收紧员工对人工智能工具的使用权限。今年早些时候，该行就针对香港地区员工单独出台限制，禁止当地员工使用 Anthropic 的 Claude。

另一位知情人士透露，高盛这份最新指令不适用于量化策略岗员工，这类人员同时兼顾交易、量化研究和软件开发相关工作。