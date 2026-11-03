Marvell 千亿美元吞下 Lumentum，获英伟达黄仁勋点头支持

IT之家 11 月 3 日消息，据彭博社报道，迈威尔科技（Marvell Technology Inc.）与 Lumentum 控股公司的负责人在敲定这笔近 1,030 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,865.35 亿元人民币）的合并交易前，已经获得英伟达公司 CEO 黄仁勋（Jensen Huang）的支持。

据知情人士透露，相关细节尚未对外公开，迈威尔首席执行官马修 · 墨菲（Matthew Murphy）与 Lumentum 首席执行官迈克尔 · 赫尔斯顿（Michael Hurlston）在交易官宣前，曾致电征求黄仁勋的意见。

黄仁勋对此表示支持，这件事也体现出，在建设规模持续扩大的数据中心时，高速光互联需求已经成为瓶颈，AI 龙头英伟达正推动核心供应商之间进行行业整合。英伟达是大语言模型训练与推理芯片的主要供应商，今年早些时候，其分别向迈威尔和 Lumentum 各投资了 20 亿美元（现汇率约合 133.31 亿元人民币）。

当地时间周一早些时候，赫尔斯顿在福克斯商业频道的采访中表示：“英伟达的态度非常积极。我们认为，两家合并之后，能够更快、更多地向英伟达交付产品。”

迈威尔同意以全股票方式收购 Lumentum，包含债务在内的交易总规模为 1,150 亿美元（现汇率约合 7,665.2 亿元人民币）。这也是科技行业史上第二大并购案，凸显人工智能正在掀起并购浪潮。收购完成后，迈威尔的定制芯片业务将和 Lumentum 的光器件业务合二为一，光器件依靠光信号在芯片与服务器之间传输海量数据。

完成这笔交易后，迈威尔将成为垂直整合程度更高的高速互联设备供应商。当下各大科技企业争相搭建规模更大、性能更强的 AI 计算集群，这类高速互联设备的重要性也持续提升。

知情人士称，两家公司从今年夏天就开始商讨合并事宜，全程只有双方参与。原本计划在 Lumentum 周四的财报发布会上同步官宣这笔交易，但相关计划提前泄露，于是调整了公布时间。

墨菲在解读本次交易的投资者电话会上说：“我和迈克对行业未来的判断高度一致。我们私交与业务往来已久，Lumentum 本身就是迈威尔的大客户，团队之间沟通很多，最终促成了这次合并。”