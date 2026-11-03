特努斯：全球内存涨价“前所未有”，苹果已竭尽所能消化成本

IT之家 11 月 3 日消息，在最新财报电话会议上，苹果首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）当前内存价格上涨“前所未有”，且预计 12 月季度成本还会更高，后续采购价格恐将继续上升。

IT之家援引博文介绍，在 2026 财年第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）财报电话会议上，特努斯表示相比较第三财季（2026 年 3 月 28 日 ~2026 年 6 月 27 日），第四财季的内存成本已经上升，只是部分被提前备货、库存结转以及部分非内存零部件降价所抵消。

对于 2027 财年第一财季（2026 年 9 月 27 日到 2026 年 12 月 26 日），特努斯预估内存成本将进一步走高。苹果此前已在 6 月底上调 Mac 和 iPad 价格，并在 9 月上调 iPhone 价格，这些调价在一定程度上缓解了成本压力。

苹果并不认为问题会很快缓解。特努斯称，展望 12 月季度之后，内存采购价格仍会持续上涨，而库存带来的成本红利将逐步减弱。这意味着，即便苹果通过供应链管理和产品定价尽量消化压力，消费者未来购买 iPhone、Mac 或 iPad 时，仍可能感受到涨价或配置调整的影响。