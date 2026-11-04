甲骨文联合创始人拉里 · 埃里森过去一年财富缩水 1590 亿美元，个人身家几乎减半

IT之家 11 月 4 日消息，甲骨文联合创始人拉里 · 埃里森过去一年财富缩水 1,590 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.06 万亿元人民币），个人身家几乎减半。

根据彭博亿万富豪指数，埃里森的净资产减少 49.2%，降至 1,640 亿美元（现汇率约合 1.09 万亿元人民币），全球富豪排名跌至第九。今年初，他还排在第五位，排名高于马克 · 扎克伯格，仅次于谷歌的谢尔盖 · 布林。

82 岁的埃里森主要依靠持有甲骨文股票积累财富。甲骨文是他于 1977 年联合创立的科技公司，股价今年以来累计下跌 39%，较 2025 年 11 月跌幅超过 53%。

当地时间 2 日，甲骨文宣布计划通过发行新股和债券筹集 200 亿美元（现汇率约合 1,333.08 亿元人民币），引发投资者抛售，股价下跌近 9%。3 日盘前交易中，股价再跌 1.5%。

投资者不仅担忧甲骨文此次融资规模过大，也越来越担心公司为履行 AI 合同而投入巨资建设数据中心，最终能否完成如此庞大的基础设施扩张计划。

增发新股还会稀释现有股东的持股比例，进一步举债则会加重甲骨文的债务负担，引发更多担忧。

科技股普遍遭到抛售，也反映出市场担心 AI 军备竞赛开始降温。上周，谷歌母公司 Alphabet 公布财报后股价暴跌 13%，创下财报发布后最差表现。

甲骨文的处境与 2025 年截然不同。当时，投资者看好公司成为 AI 基础设施主要供应商的前景，推动股价大幅上涨。

2025 年 9 月，甲骨文股价曾在一天内暴涨约 40%，埃里森也短暂登上世界首富宝座。而时间来到现在，埃里森在彭博亿万富豪指数中勉强保住前十名，排名落后于英伟达 CEO 黄仁勋。埃隆 · 马斯克的身家虽然从万亿美元以上回落，但仍以遥遥领先的优势稳居世界首富。

此前有消息称，甲骨文 9 月中旬启动了新一轮裁员，部分团队裁员比例达到两位数。与此同时，公司为满足 AI 业务的资金需求持续增加借款。