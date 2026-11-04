马斯克：特斯拉下一次财报电话会议将改为视频形式

IT之家 11 月 4 日消息，特斯拉财报电话会议或将迎来改版。此前，投资者将特斯拉上个月举行的第三季度财报电话会议，与前一天 SpaceX 举办的会议进行了对比，认为后者的形式更加丰富多彩。对此，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）近日在 X 平台上表示，特斯拉下一次财报电话会议将采用视频形式，并且会“更有趣”。

事情起因于 X 用户 @TeslaBoomerMama 发帖称，希望特斯拉下一次财报电话会议能够采用视频形式，并且“像格温（Gwynne）昨天那样，安排一位笑容灿烂的人出镜”。马斯克回应称：“下次就会这样。”

随后，X 用户 @farzyness 将 SpaceX 的财报会议制作效果评为“A+”，却给特斯拉打出了“F-”。马斯克对此回应称：“说得有道理，我们下次会让会议更有趣。”

SpaceX 树立了更高标准

10 月 20 日，SpaceX 举行了公司历史上的第二次财报电话会议，比特斯拉第三季度财报电话会议早一天。与特斯拉沿用传统的纯音频直播形式不同，SpaceX 将传统音频网络直播升级为实时视频会议，直播地点设在美国得克萨斯州巴斯特罗普（Bastrop）的星链（Starlink）工厂。

这场会议不仅展示了财务数据，还加入了丰富的视觉内容。会议开场播放了一段业务回顾视频，马斯克还展示了星舰（Starship）上面级的动画模拟画面。

SpaceX 公布的财务数据同样引人关注。公司第三季度营收达到 146 亿美元（IT之家注：现汇率约合 975.87 亿元人民币），同比增长 161%；净利润为 44 亿美元（现汇率约合 294.1 亿元人民币）。

此外，SpaceX 还完成了首个能够带来收入的星舰任务，成功部署了 26 颗 Starlink V3 卫星。马斯克表示，未来 3 年内，SpaceX 将把星链卫星的带宽容量提升至目前水平的 100 倍。截至第三季度末，星链用户数量已达到 1360 万。

相比之下，特斯拉的财报电话会议也公布了不少重要消息，包括 FSD 订阅用户数量创下新纪录，以及 Robotaxi 业务的扩张时间表等。如果不想收听整场音频会议，可以通过相关第三季度财报会议回顾了解全部公告内容。

特斯拉首次视频财报会议何时举行？

特斯拉下一次财报电话会议预计将在明年 1 月下旬举行，届时将公布 2026 年第四季度及全年业绩。如果马斯克兑现承诺，这场会议将成为特斯拉首次采用视频形式举行的财报电话会议。

在此之前，特斯拉还将在一个月后举行年度股东大会，时间定于 12 月 3 日。股东大会本身已经采用视频直播形式，而且通常比财报电话会议更具互动性和观赏性，因此特斯拉粉丝或许能先在这场会议上看到更精彩的表现。

目前，马斯克尚未透露特斯拉未来的财报电话会议将加入哪些娱乐化内容。不过，SpaceX 此前采用的工厂现场布景、业务回顾视频以及动画演示，已经为特斯拉提供了一个不错的参考范本。