荷兰 RDW 批准特斯拉欧洲 FSD 调整：更名 TAD，超速偏移上限降至 10%

IT之家 11 月 4 日消息，特斯拉 FSD 在欧洲将迎来一系列调整，这些变化可能有助于其在下个月获得欧盟范围内的统一批准。荷兰车辆管理局（RDW）今天宣布，已批准特斯拉 FSD（Supervised）系统的多项更新，其中最重要的一项是大幅收紧系统允许超出道路限速行驶的幅度。

IT之家注意到，今年 4 月，荷兰 RDW 成为欧盟首个批准特斯拉 FSD 的监管机构。此后，其他国家也陆续参考 RDW 建立的审批框架，为 FSD 在本国的使用开绿灯。

此次有哪些调整？

根据 RDW 公布的信息，驾驶员可以设置的最高速度偏移值（Speed Offset）将从 +50% 下调至 +10%。

特斯拉的 Speed Offset 功能允许驾驶员设定一个超出道路法定限速的幅度，FSD 可以在这一范围内提高行驶速度。此次调整后，该偏移值还将在每次车辆启动时自动重置为 0%，其他与速度相关的功能也将默认关闭。

此次更新还正式落实了特斯拉此前宣布的名称调整。根据特斯拉上个月在欧洲将 FSD 更名的计划，车辆中原有的 FSD（Supervised）将正式更名为 Tesla Assisted Driving（TAD，特斯拉辅助驾驶）。这一名称将显示在车辆中控屏幕、车主手册以及其他驾驶员信息中。

上述调整适用于搭载 HW4 硬件的车辆，并将通过 OTA 无线软件更新推送。

RDW 表示，经过评估，此次调整不会对系统运行方式或车辆驾驶性能产生负面影响，也不会带来意料之外的效果。由于原有审批仍然适用于相同条件，因此无须修改现有批准文件。

此外，RDW 已将此次调整通知另外 9 个采用其审批结果的欧盟国家。

满足德国提出的审批条件

此次调整恰好符合德国等国家此前提出的要求。

德国此前表示，如果特斯拉将 FSD 更名，并将 Speed Offset 的上限限制在 10%，德国将在欧盟相关投票中支持 FSD 获得批准。

德国交通部此前还确认，欧盟预计将在 12 月举行全体成员国投票，同时对 FSD 允许车辆超出法定限速最高 50% 的设计表示担忧。

瑞典、法国、克罗地亚以及欧洲运输安全委员会（ETSC）等道路安全组织也曾提出类似质疑。不过，克罗地亚此后已经批准 FSD 在当地推出。

意大利同样表示支持。意大利副总理马泰奥 · 萨尔维尼（Matteo Salvini）在与埃隆 · 马斯克（Elon Musk）交谈后表示，意大利支持在欧盟范围内批准 FSD，尽管意大利目前尚未单独批准该系统在本国使用。

12 月欧盟投票在即

目前，FSD（现更名为 TAD）已经获得 10 个欧盟成员国批准，拉脱维亚上个月成为第 10 个批准该系统的国家。

如果要获得欧盟范围内的统一批准，特斯拉至少需要争取到 15 个成员国支持，而且这些国家的人口总和必须占欧盟总人口的至少 65%。

德国和意大利是欧盟人口仅次于法国的两个成员国，两国均已表态支持 FSD 获得欧盟范围内的批准。

RDW 表示，目前欧盟层面的评估工作仍在机动车辆技术委员会（TCMV）进行，相关讨论内容属于保密信息。

对于已经通过各自独立审批程序批准 FSD 的国家，当地车主预计将在后续软件更新中看到 TAD 新名称，以及调整后的速度偏移限制。

至于其他欧盟国家是否会跟进，12 月举行的投票将给出答案。