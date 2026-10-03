经典永不过时：智感旋转功能在 Mate 90 系列手机回归，华为智慧感知能力再补关键一环

IT之家 10 月 3 日消息，在 2019 年，华为发布了 Mate 30 系列手机，并率先带来智感旋转功能。该功能支持识别人脸方向，智能切换横屏、竖屏。例如：竖持手机斜躺，手机屏幕不会旋转，横持手机则会旋转。

华为智感旋转功能一经发布，便一直预装在华为旗舰手机中，包括经典的 P40 系列、Mate 40 系列、P50 Pro（麒麟版）等。然而该功能在 Mate 50 之后便遗憾退场，一直未回归。

令人惊喜的是，在 10 月 1 日发布的华为 Mate 90 系列旗舰手机上，智感旋转功能终于回归。已经购买到 Mate 90 系列的用户可在“设置”中搜索“智感旋转”跳转至如下页面，并开启该功能。

IT之家注：开启自动旋转开关，将手机水平放置后打开图库照片。如果照片能随人脸朝向自动切换横竖屏，则功能正常，否则异常。在游戏、导航、暗光等场景中，屏幕旋转基于重力传感器，不会根据人脸朝向自动旋转。

目前，华为智慧感知能力正陆续回归，包括经典的隔空手指（隔空截屏 / 隔空滑屏等）、智能熄屏显示等。同时，华为近两年还新增了隔空传送、智感握姿等全新智慧感知能力。

2025 年 8 月，央视记者徐德智就为联合国秘书长发言人迪雅里克和在场外国记者演示了隔空传送技术。美联社驻联合国资深记者伊迪丝・莱德勒更是在现场直言：“这波直接告诉你，谁家的科技更顶。”

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