苹果 App Store 新规：用户退订时，开发者可设置“挽留优惠”

IT之家 11 月 5 日消息，苹果开发者官网昨日（11 月 4 日）发布公告，宣布面向 App Store 开发者上线了“订阅挽留”功能。用户在 iPhone、iPad 或 Mac 上尝试取消自动续订订阅后，开发者可以在取消流程中插入文字、图片或特别优惠，例如折扣、延长会员期或说明继续订阅的理由。

该功能已在 App Store Connect 中开放，适用于自动续订订阅，开发者还可设置用户资格条件以及两次挽留信息之间的等待时间。

IT之家援引博文介绍，苹果同时推出了独立的 Retention Messaging API。通过申请获得权限后，开发者可以根据订阅者的订阅状态、历史等信息，决定向其展示何种挽留内容。对于订阅用户而言，未来看到的可能不是统一的“确定要取消吗？”提示，会呈现更具针对性的优惠或劝留页面。

科技媒体 MacRumors 解读认为，这项变化有利有弊。好处是，取消订阅时可能获得原本不会主动提供的折扣或优惠，相当于一次“议价”机会；但另一方面，原本简单的取消操作可能被更多弹窗、图片和促销信息打断，增加退订阻力。苹果并未表示会限制开发者展示挽留信息的次数或形式，只提供了消息间隔等配置选项。

值得注意的是，该功能并不等于“禁止取消”。用户仍可继续完成退订流程，开发者也无法直接阻止用户关闭订阅。