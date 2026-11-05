AI 帮用户“越狱”跑步机：Claude 干掉了 iFIT 订阅墙

IT之家 11 月 5 日消息，网友 u/Beloved_Misanthrope 于 11 月 2 日在 Reddit 社区发帖，称其借助 AI 编程工具 Claude Code，成功越狱 NordicTrack Commercial 2250 跑步机，绕开了设备对 iFIT 订阅的强制要求，成功将跑步机的大屏幕改造成可自由使用的流媒体界面。

IT之家援引博文介绍，本次 AI 越狱过程在约一天半内完成，相关项目已公开至 GitHub。该网友称其女友几年前购买了这台配备 10 英寸尺寸显示屏的 NordicTrack 跑步机，原本希望在运动时观看 Netflix 或 Crunchyroll。

但在实际使用体验中，即便已为流媒体服务付费，设备仍要求额外订阅 iFIT 才能访问相关功能；日常锻炼也需要等待 iFIT 加载，并面对广告与会员提示。

该网友为了摆脱订阅墙，使用 Claude Code 改造跑步机系统，改造后设备出现了一个自定义主屏幕，集成 Netflix、Crunchyroll、运动数据和控制选项；用户在观看视频时仍可操作健身功能，实体按键也保持可用。报道还称，Netflix 的启动时间从近一分钟缩短至约 21 秒。

不过，这项改造并非没有代价。目前 Netflix 在该设备上最高仅支持标清画质；若执行恢复出厂设置，修改可能被清除。更重要的是，对电动健身设备进行系统改动可能带来安全风险，并影响厂商保修。