一汽丰田全新亚洲龙上市，限时权益价 13.38 万元起

IT之家 11 月 5 日消息，一汽丰田全新亚洲龙今日正式上市，新车提供 7 款车型，限时权益价 13.38 万元起，提供燃油和混动两种动力选择。

IT之家附该车各版本定价如下：

车型 官方指导价 限时权益价 2.0L 汽油进取版 17.88 万元 13.38 万元 2.0L 汽油臻选版 19.88 万元 15.38 万元 2.0L 汽油豪华版 20.88 万元 16.38 万元 2.0L 双擎臻选版 20.68 万元 16.18 万元 2.0L 双擎豪华版 21.68 万元 17.18 万元 2.0L 双擎尊享版 22.68 万元 18.18 万元 2.5L 双擎 Limited 旗舰版 23.68 万元 19.18 万元

外观方面，全新亚洲龙采用了丰田的最新设计语言。前脸为直瀑式格栅，配合镀铬饰条，日行灯为线型设计。后尾箱延续了溜背造型，线条颇有肌肉感，长宽高分别为 4990（5055）*1850*1450mm，轴距 2870mm。新车搭载全新造型的轮圈，门把手依然延续传统的机械式设计。

内饰方面，新车配备大尺寸悬浮中控屏和液晶仪表，搭配三辐式多功能方向盘。中控区域采用了全新设计，拥有手机无线充电等新配置。前排座椅支持按摩，后排支持通风加热。

动力方面，该车提供燃油和混动两种选择。前者配备 2.0L 发动机，最大功率 127 千瓦，传动匹配 CVT（模拟 10 速）变速箱。混动车型采用 2.5L 双擎系统，发动机最大功率 136 千瓦，系统综合功率 172 千瓦，传动匹配 E-CVT 变速箱。