一汽丰田全新亚洲龙上市，限时权益价 13.38 万元起

IT之家 11 月 5 日消息，一汽丰田全新亚洲龙今日正式上市，新车提供 7 款车型，限时权益价 13.38 万元起，提供燃油和混动两种动力选择。
IT之家附该车各版本定价如下：
|车型
|官方指导价
|限时权益价
|2.0L 汽油进取版
|17.88 万元
|13.38 万元
|2.0L 汽油臻选版
|19.88 万元
|15.38 万元
|2.0L 汽油豪华版
|20.88 万元
|16.38 万元
|2.0L 双擎臻选版
|20.68 万元
|16.18 万元
|2.0L 双擎豪华版
|21.68 万元
|17.18 万元
|2.0L 双擎尊享版
|22.68 万元
|18.18 万元
|2.5L 双擎 Limited 旗舰版
|23.68 万元
|19.18 万元
外观方面，全新亚洲龙采用了丰田的最新设计语言。前脸为直瀑式格栅，配合镀铬饰条，日行灯为线型设计。后尾箱延续了溜背造型，线条颇有肌肉感，长宽高分别为 4990（5055）*1850*1450mm，轴距 2870mm。新车搭载全新造型的轮圈，门把手依然延续传统的机械式设计。
内饰方面，新车配备大尺寸悬浮中控屏和液晶仪表，搭配三辐式多功能方向盘。中控区域采用了全新设计，拥有手机无线充电等新配置。前排座椅支持按摩，后排支持通风加热。
动力方面，该车提供燃油和混动两种选择。前者配备 2.0L 发动机，最大功率 127 千瓦，传动匹配 CVT（模拟 10 速）变速箱。混动车型采用 2.5L 双擎系统，发动机最大功率 136 千瓦，系统综合功率 172 千瓦，传动匹配 E-CVT 变速箱。