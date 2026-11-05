英伟达庆祝首款支持 CUDA 显卡 GeForce 8800 GTX 诞生 20 周年，同步推出纪念游戏带 PC 玩家重返 2006 年

IT之家 11 月 5 日消息，英伟达官方今日庆祝 GeForce 8800 GTX 显卡诞生 20 周年，同步推出一款 Steam 演示游戏，带领 PC 玩家回到 2006 年，一睹这款经典显卡的外貌。

据IT之家了解，GeForce 8800 GTX 诞生于 2006 年 11 月 8 日，是首款支持 CUDA 的 NVIDIA 显卡，为图形渲染以外的 GPU 计算奠定了基础，并推动形成了加速计算平台。

GeForce 8800 GTX 是 06 年的 NVIDIA 旗舰显卡，建议零售价 599 美元（IT之家注：现汇率约合 4,005 元人民币），采用 Tesla GPU 架构，基于 G80 芯片打造，制程工艺为 90nm，带有 128 个核心。而 CUDA 最初作为并行计算平台和 API 推出，让 GPU 不再局限于图形渲染任务，这套框架成为现代 GPU 架构发展的重要基础。

同时，GeForce 8800 GTX 运行频率为 576MHz，配备 768MB GDDR3 显存，位宽为 384-bit，带宽达到 86GB/s。额定功耗 155W，需要 2 个 6-pin 供电接口，并采用 PCIe 1.0 x16 接口。该产品是当时少数能畅玩《孤岛危机》《生化奇兵》等游戏的显卡。它支持 DX10 和 OpenGL 3.3 API。

此外，英伟达此次推出的纪念演示游戏由虚幻引擎艺术家 Dylan Browne 创作，带玩家回到一间 2006 年的游戏房。玩家可以在此拆开 GeForce 8800 GTX 的包装，并将其安装到电脑。该演示支持路径追踪、DLSS 4.5 光线重构、动态多帧生成和 RTX Mega Geometry。

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