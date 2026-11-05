抢先《燕云十六声》，网易《永劫无间》正式支持英伟达 DLSS 5 技术成为首款实装的国产游戏

IT之家 11 月 5 日消息，在没有任何预告的情况下，网易《永劫无间》官方刚刚宣布已正式支持英伟达 DLSS 5 技术及神经渲染（Neural Rendering）技术，早于《燕云十六声》的 11 月 24 日，并同步支持最高 6 倍插帧，成为真正的全球首批支持该技术的游戏。

网易官方表示，DLSS 5 通过 AI 模型参与画面重建，在纹理细节、皮肤次表面散射、接触阴影与头发渲染等方面带来更精细的表现。

《永劫无间》服务器原计划于 11 月 5 日早 7:00-12:00 进行停服维护，但截至IT之家发稿仍未开服。

据官方介绍，开启 DLSS 5 后，《永劫无间》聚窟洲、蓬莱岛等场景中远景建筑的结构层次、水面反射的连续性与植被纹理的清晰度均有提升，人物近景的皮肤与发丝过渡更为自然。

对于 NVIDIA GeForce RTX 50 系列显卡用户，只需将显卡驱动更新至最新版本，即可在游戏中看到对应选项。

据官方介绍，DLSS 5 精简模型运行更快，画面表现相应降低，玩家可根据自身硬件情况选择。如果硬件允许，建议开启标准模型，获得更强的画面表现与体验。

《永劫无间》官方表示，本次调整了底层的资源加载机制：将原有的单把粗粒度锁拆解为多把细粒度锁，仅在必要同步点介入，缓解了主线程与后台加载线程经常互相等待的情况。

同时，网易还处理了游戏中加载队列的忙等问题，并为并发场景补充了保护逻辑，以降低特定情况下因资源异常引发报错与卡死的风险。这些调整主要针对场景切换、首次打开界面等重度加载环节 —— 整体上有助于让加载过程更顺畅、运行更平稳。

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