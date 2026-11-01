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12499 元 / 15999 元起：苹果 M6 芯片款 iMac、MacBook Pro 开售

2026/11/6 0:00:02 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 11 月 6 日消息，苹果 M6 芯片款 iMac、MacBook Pro 今日正式开售，起售价分别为 12499 元 / 15999 元国补后起售价约 10999 元 / 14499 元。如果您能使用教育优惠，叠加国补后起售价会进一步下探至 10599 元 / 13699 元。

搭载 M6 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 上展示着使用 Adobe After Effects 处理后期的一项工程。

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IT之家附两款新品详情如下：

iMac

新款 iMac 沿袭上一代外观，提供银色、蓝色、绿色、粉色等配色可选。搭载 24 英寸 4.5K 分辨率屏幕，最高亮度 500nits，支持 P3 广色域和 10bit 色深，提供纳米纹理玻璃选项。

规格方面，新款 iMac 搭载 M6 芯片，双雷雳接口机型为 10 核 CPU、10 核 GPU 及双 16 核 NPU；四雷雳接口型号采用 12 核 CPU、12 核心 GPU 及双 16 核 NPU。标配 16GB 统一内存，可选 24GB 或 32GB。硬盘为 256GB 起步，可选 512GB/1TB/2TB。

此外，新 iMac 搭载 Apple N1 无线网络芯片、支持 Wi-Fi 7 (802.11be) 和蓝牙 6。支持选配 2.5Gb 以太网端口，出厂搭载 macOS 操作系统。

MacBook Pro

新款 M6 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 继承了上一代外观，可选深空黑色和银色两种配色，配备 3024 x 1964 分辨率 120Hz 显示屏。

这款电脑搭载 M6 芯片，为 12 核中央处理器、12 核图形处理器、双 16 核神经网络引擎规格，官方称该机设备端 AI 性能相对于 13 英寸 M1 机型最高提速至 13 倍。

同时，新款 M6 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 机型内存带宽达 170GB/s，比 M5 机型的 153GB/s 有所提升，但性能提升并未延伸到基础款的 16GB 统一内存配置。

技术规格页面显示，16GB 统一内存的选项仍然限制在 153GB/s。与 M5 机型相同，而只有全新的 24GB 和 32GB 配置才拥有更快的 170GB/s 内存带宽。

作为对比，搭载 M5 Pro 芯片的 MacBook Pro 提供 307GB/s 的内存带宽，而搭载 M5 Max 芯片的机型则具有高达 614GB/s 的内存带宽。

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