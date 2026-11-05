苹果 iOS 27.3 代码暗示，HomeView 有望支持 ChatGPT、Claude 等第三方 AI 应用

IT之家 11 月 5 日消息，代码显示，苹果计划在 iOS 27.3 测试版中为 HomeView 增加对 ChatGPT、Claude 等第三方 AI 聊天机器人的支持。

IT之家注意到，本月初，爆料者 pdfu 发现系统中存在一个尚未启用的 ConversationalApps 标记，因此推测 ChatGPT、Claude 等 AI 应用可能会接入 HomeView。如今，该爆料者表示，iOS 27.3 测试版中的代码已经证实了这一猜测。

pdfu 写道：“这件事真的要来了，各位：AI 应用即将登陆 HomeView。作为 HomeView 车载互联桥接工具的 PebblePlay，已在 iOS 27.3 中获得 Conversational Apps（对话类应用）类别。”

苹果通过这类标记来决定设备允许运行哪些类别的第三方应用，其运作方式与 CarPlay 类似。

此外，该爆料者近期还发现了另一项代码线索，显示 HomeView 未来可能兼作 HomeKit 安全摄像头。

HomeView 是苹果于 2026 年 10 月 13 日正式推出的首款智能家居中枢设备，定位为家庭共用的智能显示屏，集智能家居控制、音乐播放、视频通话和家庭监控等功能于一体。